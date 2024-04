Gasset confiant, l’OM annonce déjà une remontada contre Benfica

L’OM s’est incliné jeudi soir (2-1) face au Benfica en quart de finale de la Ligue Europa. Malgré cela, le but de Pierre-Emerick Aubameyang donne espoir aux Olympiens. Le groupe de Jean-Louis Gasset a d’ailleurs fait une promesse pour le match retour.

OM : Jean-Louis Gasset optimiste pour une qualification face au Benfica

L’Olympique de Marseille a certes chuté face à un Benfica Lisbonne réaliste (2-1) lors du quart de finale aller de la Ligue Europa, mais les supporters marseillais ont été les véritables héros de la soirée en investissant l’Estadio Da Luz et en donnant de la voix pour soutenir leur équipe. Malgré cette cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues, l’OM n’a pas encore dit son dernier mot dans cette double confrontation européenne.

Le match a débuté sur les chapeaux de roues avec une ouverture du score rapide de Rafa Silva pour les Portugais à la 15e minute. Dépassé dans les premières minutes, l’OM a encaissé un deuxième but par Angel Di Maria à la 51e minute. Cependant, le talentueux Pierre-Emerick Aubameyang a réduit l’écart en inscrivant son 10e but dans la compétition cette saison, offrant ainsi un espoir aux Olympiens pour le match retour.

Malgré cette défaite, Jean-Louis Gasset reste confiant quant aux chances de son équipe de renverser la tendance jeudi prochain au stade Vélodrome. « Tout est possible. On est encore en vie », a-t-il déclaré.. Cette déclaration montre la détermination des Marseillais à se battre jusqu’au bout pour atteindre le dernier carré de la Ligue Europa.

Les Marseillais déjà en mode remontada pour le match retour

Les joueurs marseillais partagent aussi cet optimisme et affichent une grande motivation pour le match retour. Azzedine Ounahi, dans des propos relayés par La Provence, exprime sa conviction que l’OM peut réaliser un exploit devant le public chaud bouillant du stade Vélodrome. Il indique que le soutien indéfectible des fans, qui seront une fois de plus présents en masse pour pousser leur équipe vers la qualification. « Je suis convaincu qu’on va le faire chez nous, devant nos supporters ».

🔹Amine Harit:

"Je promets que jeudi on sera au rendez-vous !"

Sur les 30 dernières minutes :

" C’est positif pour le retour qui se disputer dans un Vélodrome en feu, je sais qu’il y aura une grosse ambiance et j’espère qu’on va le faire."#TeamOM #OM pic.twitter.com/0mksC2urA4 — L'Olympien (@OM_LeReseau) April 12, 2024

Amine Harit, lui aussi, promet une réaction forte pour le match retour, affirmant que l’équipe « sera au rendez-vous » et prête à tout donner pour renverser la situation. Ces déclarations montrent la détermination et la volonté de l’OM de réaliser une remontada et atteindre les demi-finales de la Ligue Europa. Rendez-vous est pris ce jeudi prochain au stade Vélodrome pour un match retour palpitant entre l’Olympique de Marseille et le Benfica Lisbonne.