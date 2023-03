ASSE Mercato : Elie Baup conseille Sainté pour le mercato

Publié par Jules le 07 mars 2023 à 08:26

Tandis que l'ASSE revient bien en championnat, Elie Baup pense que les Verts devraient se concentrer sur la prolongation de Jean-Philippe Krasso.

Après un début de saison particulièrement difficile, l'ASSE a finalement réussi à relever la tête, et à s'éloigner de la zone rouge ces dernières semaines. Après 26 journées, les Stéphanois sont 13e de Ligue 2, alors qu'ils ont passé plusieurs mois dans les bas-fonds du classement depuis le début de l'exercice en cours. Ce renouveau, l'AS Saint-Etienne le doit, en partie, à Jean-Philippe Krasso, qui réalise une saison très impressionnante avec les Verts.

Auteur de 13 buts et de 7 passes décisives en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est devenu un élément incontournable de l'ASSE cette saison. Sur les 5 derniers matchs, l'attaquant ivoirien a d'ailleurs inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Une forme très impressionnante qui permet à l'AS Saint-Etienne d'être invaincu depuis 5 rencontres en championnat, ce qui n'était pas encore arrivé depuis le début de la saison en cours, sous les ordres de Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Pour Elie Baup, Sainté doit tout faire pour garder Krasso

Malgré sa retraite du monde du football, Elie Baup suit de très près les performances des Stéphanois cette saison. Dans un entretien au site poteauxcarrés, l'ancien entraîneur de l'ASSE s'est d'ailleurs montré admiratif devant les qualités de Jean-Philippe Krasso. "Quand Krasso prend le ballon et qu’il s’apprête à tirer, on voit que ses partenaires et Laurent Batlles sont en confiance. Il la met au fond à chaque fois, c’est un joueur qui a de la maîtrise. On a besoin de joueurs comme ça, Jean-Philippe Krasso est impliqué dans une bonne moitié des buts inscrits cette saison par Sainté."

Des qualités qui devraient, pour lui, en faire la priorité de l'ASSE sur le marché des transferts, alors que l'international ivoirien arrive en fin de contrat. "Je sais qu’il est en fin de contrat, c’est le genre de joueur qu’il faut vraiment essayer de garder, car au-delà de ses qualités de joueur, je trouve qu’il a le bon esprit." Cependant, ce dossier risque d'être très compliqué pour l'AS Saint-Etienne, qui risque d'avoir de la concurrence.