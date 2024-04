OL : Après la victoire contre Brest, une mauvaise nouvelle tombe

Le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette est sorti sur civière lors du choc entre son équipe et le Stade Brestois en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Son état de santé inquiète le club.

L’OL en course pour une compétition européenne la saison prochaine ?

Le technicien de l’OL, Pierre Sage a promis la victoire aux supporters des Gones et il l’a fait. Les Lyonnais ont remporté le derby face au Stade Brestois en championnat de France (4-3) le dimanche 14 avril 2024 à l’occasion de la 29e journée. C’est la 12e victoire de l’Olympique lyonnais en Ligue 1 cette saison.

Le match contre le Stade Brestois était intense. Chacune des deux équipes ne voulait pas se faire battre. Mais l’OL, très déterminé, a infligé une défaite aux Brestois dans le temps additionnel.

Buteur dans cette rencontre, le capitaine de l’équipe, Alexandre Lacazette est sorti sur blessure. Il n’a pas pu participer à la fête à la fin de la rencontre. L’attaquant français a été percuté par le gardien de Brest, Bizot. Le défenseur anglais Ainsley Maitland-Niles a transformé le penalty obtenu par Lacazette et a scellé le sort des visiteurs.

L’Olympique Lyonnais pointe désormais à la 7e place au classement avec 41 points. Le club rhodanien pourrait décrocher son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine s’il rafle encore des points pendant ce sprint final.

Les Gones vont également disputer la finale en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, ils vont disputer une compétition européenne la campagne prochaine.

🎙️ Pierre Sage : "Alexandre Lacazette est allé chercher quelque chose pour l'équipe. Quand on parle de sacrifice… Là, il l'a imagé d'une autre manière."



Le coach de l'@OL nous donne des nouvelles de son capitaine sorti sur blessure.#OLSB29 pic.twitter.com/SAIkVcZfRl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2024

Des nouvelles d’Alexandre Lacazette

Après la rencontre, le technicien des Gones, Pierre Sage a donné des nouvelles d’Alexandre Lacazette. Il est très inquiet pour la santé de l’international français. « On espère qu’il fasse assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiet, mais on estime que s’il est fort, il le sera dans tous les moments, même celui-ci. On va beaucoup l’accompagner. Il est allé chercher quelque chose pour l’équipe. Et quand on parle de sacrifice, il l’a imagé d’une autre manière », a réagi le coach lyonnais.

Pierre Sage a encensé Lacazette. Il est un joueur indispensable pour l’équipe. Il est celui qui montre le chemin à ses coéquipiers. « Ce qui est intéressant avec Alex Lacazette, c’est que vu que c’est le joueur le plus haut sur le terrain, c’est celui que tous les partenaires voient et c’est lui qui donne le ton. Et notamment le ton mental de l’équipe », a-t-il ajouté.

Alexandre Lacazette a passé des examens médicaux ce lundi 15 avril 2024. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Le Français sera indisponible quelques jours pour se remettre à 100 % de ce choc.

Cette saison, Alexandre Lacazette affole les compteurs de but. Il a inscrit 15 buts en Ligue 1. Il est le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison derrière Jonathan David (16 buts) et Kylian Mbappé (24 réalisations).