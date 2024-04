L’OM se renforce en défense, le verdict tombe pour un cadre de Gasset

Battu à l’aller (2-1), l’OM doit impérativement s’imposer ce jeudi soir face au Benfica Lisbonne pour poursuivre son parcours en Ligue Europa. Jean-Louis Gasset pourra d’ailleurs compter sur un atout de poids pour ce match décisif.

Jean-Louis Gasset avec un renfort en défense contre Benfica ?

L’Olympique de Marseille se prépare pour un match décisif ce jeudi soir en Ligue Europa, en cherchant à renverser la situation face au Benfica après sa défaite à l’aller (2-1). Cette courte défaite a laissé des espoirs de remontada pour les Phocéens face au club portugais. Pour cela, ils doivent réaliser un match presque parfait à domicile.

Le soutien du public marseillais sera déterminant, le Vélodrome étant connu pour son ambiance électrique lors des grandes rencontres. Jean-Louis Gasset espère justement que cette ferveur aidera l’OM à se surpasser. Mais pour atteindre cet objectif, il sera important de disposer d’un effectif compétitif.

Malgré les nombreuses blessures qui ont affecté l’OM ces derniers temps, l’entraîneur Jean-Louis Gasset peut tout de même se réjouir de la disponibilité de Samuel Gigot. En dépit des douleurs à l’épaule ayant nécessité des infiltrations ce week-end, le défenseur français sera présent pour affronter Benfica, selon L’Equipe.

Samuel Gigot finalement disponible, d’autres défenseurs incertains

La disponibilité de Samuel Gigot est une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’OM, alors que les solutions ne sont pas légion en défense, avec les absences sur blessure de Jonathan Clauss et Quentin Merlin. Chancel Mbemba et Leonardi Balerdi seront probablement contraints de jouer en souffrant.

L’incertitude persiste également autour d’Ismaïla Sarr et Jonathan Clauss, qui s’entraînent à part et semblent trop justes pour le match retour. Jean-Louis Gasset devra donc jongler entre ces absences et ces incertitudes pour composer son équipe.

La profondeur de l’effectif de l’OM sera mise à rude épreuve lors de ce quart de finale retour. Néanmoins, l’Olympique de Marseille compte sur la détermination de ses joueurs et le soutien indéfectible de son public pour renverser le Benfica Lisbonne ce jeudi soir à domicile.