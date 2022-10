Sporting-OM : La compo d’Igor Tudor avec deux retours majeurs

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2022 à 05:30

Pour le match retour décisif face au Sporting Portugal, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, devrait démarrer avec une équipe renforcée.

OM : Igor Tudor avec Jonathan Clauss contre Sporting

Après sa défaite surprenante face à l’AC Ajaccio (1-2), l’Olympique de Marseille doit désormais se concentrer sur la scène européenne. L’ OM se déplace mercredi à Lisbonne, plus précisément sur la pelouse de l'Estadio José Alvalade, pour y affronter le Sporting CP dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Très large vainqueur au match aller (4-1), le club phocéen aborde cette rencontre avec un seul objectif en tête : obtenir les trois en terre portugaise afin de conserver ses chances de qualification pour les 8es de finale.

D’ailleurs, pour ce match retour décisif contre le Sporting, l’entraîneur Igor Tudor devrait compter sur l’un de ses meilleurs joueurs de la saison, en la personne de Jonathan Clauss. Touché lors du match aller et absent face à l’Ajaccio, le latéral droit tricolore semble remis de sa blessure. L’Équipe explique que le joueur a repris le chemin de l’entraînement plus tôt que prévu. S’il ressent encore une douleur aux ischio-jambiers, l’ancien crack du RC Lens devrait être opérationnel pour le voyage à Lisbonne.

Jonathan Clauss postule donc pour une place de titulaire face au Sporting, tandis que Nuno Tavares devrait occuper le couloir gauche des Phocéens. La défense à trois de l' OM sera sans doute composée de Chancel Mbemba, Éric Bailly et Leonardi Balerdi, avec un Pau Lopez dans les buts.

Mattéo Guendouzi de retour dans le onze de départ

À priori, l’entraîneur Igor Tudor ne devrait pas changer son système de jeu. L’ OM devrait se présenter dans son habituel 3-4-2-1 avec Mattéo Guendouzi de retour dans l’entrejeu. La source assure que le milieu de terrain va mieux et devra tenir son poste face aux Portugais. Il sera sans doute accompagné de Jordan Veretout au milieu. En attaque, l’entraîneur marseillais devrait aligner un trio offensif composé d’Amine Harit, Cengiz Under et Alexis Sanchez. Ces trois attaquants s’étaient montrés très efficaces lors du match aller au Vélodrome.

En revanche, les milieux offensifs Dimitri Payet et Gerson payent leur mauvaise prestation lors de la défaite de l' Olympique de Marseille contre l’Ajaccio. Ils n’ont pas su profiter de cette rencontre pour rehausser leur niveau de jeu et devraient débuter sur le banc en Ligue des champions. Dernier du groupe D, l’ OM tentera d’obtenir un résultat positif contre le Sporting avant le Classico contre le PSG, prévu dimanche prochain au Parc des princes.

La composition probable de l’ OM contre Sporting

Gardien : Paul Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi, Jonathan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Cengiz Ünder, Amine Harit et Alexis Sanchez.