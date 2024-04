Une grosse nouvelle en vue pour le PSG avant Dortmund ?

Le PSG a bénéficié d’un atout non négligeable pour éliminer le Barça et rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce qui pourrait se reproduire à l’occasion du choc à venir contre Dortmund.

Ce 12e homme qui a joué pour le PSG contre le Barça

Le Paris Saint-Germain retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir humilié le FC Barcelone en Espagne. Pour toute la France et la Ligue de Football Professionnel, c’est un pari gagné puisque la LFP a pris une décision aussi bien importante que historique. Elle a en effet décidé d’aménager le calendrier pour accorder du repos aux clubs français encore en lice en compétitions européennes.

Pour l’instance du championnat français, il fallait faire du parcours de ces équipes une « priorité absolue ». Les Parisiens en ont bien profité pour s’offrir une qualification qui, au départ, était inespérée. Luis Enrique et sa bande sont allés battre le FC Barcelone 4-1 pour s’offrir une qualification en demi-finales de Ligue des Champions, une étape importante pour laquelle ils pourraient encore bénéficier de cette faveur.

Des clubs de Ligue 1 prêts à faire le sacrifice pour le PSG ?

En ce sens, la cause des clubs engagés en coupes d’Europe semble devenir une cause de tous en France. En conférence de presse, Pablo Rosario a affiché tout son intérêt pour un éventuel report du match entre l’OGC Nice et le PSG programmé au 4 mai 2024. Cette rencontre devrait intervenir entre les deux matchs de demi-finales de Ligue des Champions entre le leader de Ligue 1 et le Borussia Dortmund.

« Nous avons encore six matchs à jouer. Peu importe si on doit jouer six matchs en sept jours, par exemple, on devra le faire », a confié le milieu de terrain niçois. Il se veut compréhensible en ce sens que le PSG représente la France, confiant de ce que qu’un éventuel report peut « leur donner un petit plus de temps pour se reposer et préparer leurs gros matchs », comme rapporté par Le10sport.

Quant à Francesco Farioli, il est encore tôt pour envisager un quelconque report, car « le match de Paris c’est encore loin, on a Lorient dans deux jours et c’est ce qui compte le plus ». L’entraîneur du cinquième de Ligue 1 renvoie tout de même la balle dans le camp de la LFP, estimant que « ce n’est pas l’entraîneur qui décide ».