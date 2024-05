Duel pour le maintien : Le RC Strasbourg joue sa survie au Havre

A l’occasion de la 32e journée de la Ligue 1, les Strasbourgeois se rendront au Havre, au stade Océane. Une rencontre plus que décisive pour le maintien de ces deux équipes, à seulement trois journées de la fin du championnat.

Strasbourg à quelques points du maintien

A l’issue de cette rencontre, les hommes de Patrick Vieira auront la possibilité de se maintenir en faisant un bon résultat contre les adversaires Havrais. Malgré l’indisponibilité de Habib Diarra, l’entraîneur du RCSA s’est exprimé en conférence de presse et estime pouvoir compter sur d’autres joueurs.

L’ancien entraîneur de Crystal Palace a également répondu aux questions sur les attentes qu’il avait lors de son arrivée en Alsace. « Je m’attendais à une saison compliqué. Mais il faut voir les joueurs qu’on a perdu, l’effectif qu’on a. (…) Je m’attendais à une saison difficile mais qui n’est pas encore terminé et je pense qu’il est trop tôt pour tirer un bilan. »

💬 #HACRCSA I "𝐉'𝐚𝐢 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐞 𝐝'𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫, 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐥 𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐬"



Le replay intégral de la conf' avant le déplacement au Havre

Les Havrais sont motivés plus que jamais

Après un résultat positif contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le HAC peut espérer poursuivre sur sa lancée et obtenir un bon résultat au stade Océane contre le RCSA, qui a été défait à domicile par l’OGC Nice de Francesco Farioli sur le score de 3 buts à 1.

Actuellement 15e du championnat, les hommes de Luka Elsner ont le même nombre de points que le FC Metz, 16e de la Ligue 1. Ils doivent donc réaliser une bonne opération contre Strasbourg. Contrairement aux hommes de Patrick Vieira, le maintien se jouera jusqu’à la dernière journée avec des rencontres d’un niveau européen.

Après le match contre le RCSA, les Havrais joueront contre l’OGC Nice et contre l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée du championnat français. Un calendrier des plus difficiles, mais qui pourrait sourire au Havre compte tenu de leurs derniers résultats contre les gros, avec une victoire face à Monaco et un match nul contre Paris.