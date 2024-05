Mercato OL : John Textor veut réaliser un joli coup au Barça

L’OL est en route pour une probable qualification à l’Europe. Avec Alexandre Lacazette comme seule principale arme offensive, John Textor viserait une pépite du Barça pour renforcer son attaque.

La touche de John Textor qui a tout relancé pour l’OL

L’Olympique Lyonnais (OL) a connu un mercato hivernal particulièrement animé sous la houlette de John Textor, qui a su insuffler un nouvel élan au club en cette saison. Avec des investissements judicieux et des recrutements stratégiques, l’OL a pu se relancer et redresser la barre après un début de saison difficile.

John Textor a pris des décisions fortes lors du mercato hivernal, enregistrant l’arrivée de six recrues : Malick Fofana, Nemanja Matic, Adryelson, Lucas Perri, Gift Orban et Saïd Benrahma. Les transferts réalisés par Textor ont été ciblés pour répondre aux besoins spécifiques de l’équipe. Nemanja Matic, par exemple, a apporté son expérience et son leadership au milieu de terrain.

Les résultats ne se sont pas fait attendre : l’OL a connu une remontée spectaculaire dans le classement de Ligue 1, passant de la dernière place à une position bien plus confortable. Avec maintenant une qualification à l’Europe en vue, le dirigeant américain du club rhodanien est tenté par l’idée d’attirer un jeune crack du FC Barcelone.

Vitor Roque, le joli coup estival de l’OL ?

Les Lyonnais se veulent ambitieux la saison prochaine et ont bien l’intention de s’en donner les moyens. Selon Mundo Deportivo, l’Olympique Lyonnais (OL) a manifesté un intérêt notable pour le jeune attaquant brésilien Vitor Roque, actuellement sous les couleurs du FC Barcelone. Cette attention de l’OL s’inscrit dans une stratégie de renforcement de son attaque pour la prochaine saison.

Le joueur de 19 ans est considéré comme l’une des pépites du football brésilien. Arrivé à Barcelone en provenance de l’Athletico Paranaense, il a montré des signes prometteurs malgré un temps de jeu limité, marquant deux buts en treize apparitions toutes compétitions confondues. John Textor, serait sous le charme de ce crack brésilien et envisagerait sérieusement de l’attirer dans ses rangs, alors que le Barça envisage un prêt pour le joueur.

Du beau monde en lice pour Vitor Roque

En plus de l’OL, selon Mundo Deportivo, Manchester United, Naples et Nice ont contacté leur représentant pour connaître la situation de Vitor Roque. Ces clubs rejoignent l’intérêt de deux autres de la Liga espagnole comme Séville et le Bétis, qui envisagent également de demander à Barcelone le prêt de « Tigrinho ».

Malgré la forte demande autour du joueur, le natif de Timoteo ne souhaite pas quitter le Barça. « Il reste cinq rencontres et il peut jouer comme tous ses coéquipiers. Pour le moment, il doit se concentrer là-dessus. », a réagi Xavi Hernandez en conférence de presse.