PSG : Imbroglio total autour de l’avenir de ce joker de luxe de Luis Enrique

Le PSG va opérer de nombreux changements cet été dans son effectif. Ce qui pourrait bien impacter l’un des joueurs vus comme un joker de luxe de Luis Enrique au cours de cette saison.

PSG : Une saison pleine de réussite pour Luis Enrique

Le PSG est sur le point de boucler une saison faite de haut et de bas mais tout de même couronnée de succès et surtout de trophées. Pour sa première saison, Luis Enrique est passé près de l’exploit d’aller chercher une première Ligue des Champions pour le club de la capitale. Mais l’aventure s’est brutalement arrêtée en demi-finale face à Dortmund. En championnat, sans surprise, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois encore littéralement marché sur la Ligue 1.

Kylian Mbappé et compagnie sont sacrés champions de France, avec un dernier titre à aller chercher pour boucler une saison pleine réussite. Il s’agit de la Coupe de France à disputer face à l’Olympique Lyonnais. Mais un peu plus tôt cette saison, les Parisiens avaient déjà remporté le Trophée des Champions. Si Donnarumma a déçu par moment, Luis Enrique a su tout de même compter sur Arnau Tenas, l’une des révélations côté parisien.

Arnau Tenas, entre espoir et patience au PSG

Le jeune gardien de 22 ans a trouvé son nouveau domicile au PSG l’été dernier, laissant derrière lui son club de cœur, le FC Barcelone, à la recherche de plus de minutes de jeu. Bien qu’à Paris il ait eu un peu plus d’opportunités qu’à Barcelone, Arnau Tenas n’a pas atteint le développement souhaité en tant que gardien de but. Lancé contre Le Havre après une explosion de Donnarumma, Tenas était encore titulaire mercredi lors du succès 2-1 à Nice.

Photo : Arnau Tenas

Selon L’Équipe, Tenas souhaite gagner plus de minutes sur le terrain, un objectif qui semble difficile à atteindre au Parc des Princes. Bien que le staff technique du PSG valorise ses capacités, la concurrence dans les buts est féroce et il ne semble pas y avoir assez de place pour son plein développement. Pour la saison prochaine, Luis Enrique a été très clair. Paris recrutera à chaque ligne de son équipe, ce qui suggère aussi le poste de gardien de but.

Partir en prêt ou être transféré, ces options qui s’offrent à Tenas

Avec la possibilité de recruter un nouveau gardien de but, notamment après le départ de Keylor Navas, on voit mal le PSG aller chercher juste un profil qui sera numéro 3. Donnarumma devrait rester dans le groupe de Luis Enrique, ce qui réduit les options de temps de jeu d’Arnau Tenas pour la saison prochaine dans ces deux cas de figure. La meilleure option pour lui serait donc un prêt voire une vente avec option de rachat.

Pour le PSG , il est crucial de garder le « contrôle » sur Tenas, puisqu’il est considéré comme un gardien avec le potentiel d’occuper le but de l’équipe espagnole à l’avenir. Ils ne veulent pas perdre de vue ce talentueux gardien, mais ils comprennent la nécessité pour lui d’avoir du temps de jeu pour poursuivre son développement et atteindre son plein potentiel.

Rien n’est exclu pour Tenas

En ce sens, un prêt ou une vente avec option de rachat pourrait profiter à la fois au joueur et au PSG, permettant à Arnau Tenas d’acquérir de l’expérience et des minutes de jeu dans une autre équipe, tandis que le club parisien conserverait ses droits et la possibilité de le récupérer à l’avenir, s’ils le souhaitent. Cette décision pourrait être cruciale pour l’avenir de Tenas et son ascension dans le monde du football, tant au niveau des clubs qu’à l’international avec l’équipe espagnole.