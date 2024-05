Stade Brestois : Brest est qualifié pour la Ligue des Champions

Le Stade brestois va jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Lors des matchs en retard qui ont eu lieu mercredi 15 mai, le Paris Saint-Germain a vaincu l’OGC Nice sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui a satisfait les brestois, car ils ont désormais la garantie de finir quatrième et donc de jouer les tours préliminaires de la Champions League.

Stade Brestois : Eric Roy ne veut pas s’emballer

Lors d’un entretien avec le journal L’Équipe, Eric Roy s’est exprimé après la victoire du Paris Saint-Germain à l’extérieur contre Nice. Le coach, récemment récompensé meilleur entraineur de Ligue 1, n’a pas voulu s’emballer et veut garder les pieds sur terre.

« Pour l’instant, on est encore dans la nasse, on y sera vraiment quand on aura passé deux tours préliminaires. Plus sérieusement, c’est exceptionnel d’être déjà assuré de finir quatrième pour Brest. On avait assuré le top 5 le week-end dernier, nous voilà dans le top 4« , a-t-il confié au média sportif.

Brest peut également viser plus haut et espérer avoir la garantie de jouer la Ligue des champions en finissant sur le podium ce week-end. « On va tout donner, comme d’habitude, en espérant un résultat favorable de Nice à Lille. On verra ensuite, je ne me suis pas du tout penché sur nos potentiels adversaires en Ligue des champions. Cela paraît surréaliste d’en parler. Mais on l’a fait. »

Brest peut espérer garder ses joueurs

Avec une quasi-garantie d’être qualifiés pour la Ligue des Champions, les hommes d’Eric Roy ont la possibilité, pour la plupart, de jouer pour la première fois une compétition européenne, qui plus est la Ligue des Champions. Un réel atout pour que les dirigeants brestois puissent convaincre leurs joueurs de rester à Brest l’année prochaine.

Lees-Melou, Steve Mounié ou encore Bradley Locko, beaucoup de ces joueurs sont au centre de nombreuses rumeurs concernant le prochain mercato estival qui approche. Bientôt en fin de contrat, l’attaquant béninois, Mounié, hésitait quant à une prolongation. La perspective de participer à la Ligue des Champions devrait le convaincre de rester encore une année.