Mercato en ébullition : Le PSG a pris sa décision pour Luis Campos

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, très attendu par les supporters pour connaître le remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG a tranché pour l’avenir de Luis Campos.

Luis Campos restera au PSG la saison prochaine

Malgré les critiques et le départ de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre à l’issue de la saison, Luis Campos conserve la confiance des propriétaires du Paris Saint-Germain. Lors de la récente visite de l’émir du Qatar au Campus PSG fin avril, Luis Campos avait longuement échangé avec son grand patron, ainsi que Nasser Al-Khelaïfi. Et alors que L’Équipe et Le Parisien se posaient encore des questions sur son avenir, le dirigeant portugais s’est confié à Olivier Tallaron. Et visiblement, il devrait rester à son poste la saison prochaine.

« Luis Campos, à 100%, sera toujours là au PSG l’an prochain. On a discuté longuement avec lui avant cette rencontre toute à l’heure et il nous a dit qu’il avait d’excellentes relations avec Luis Enrique, avec l’actionnaire et notamment l’émir du Qatar qui est venu très récemment au Parc des Princes.

Donc voilà l’info qu’on peut vous donner : Luis Campos sera au PSG à 100% l’année prochaine et c’est lui qui a déjà anticipé beaucoup de choses sur le futur mercato parisien », a déclaré le journaliste de canal+ mercredi soir, avant le match entre l’OGC Nice et le PSG, à l’Allianz Riviera.

Arrivé en juillet 2022, l’ancien directeur sportif de Lille OSC va passer une troisième année dans la capitale. Même si les choses s’annonceraient déjà compliquées avec Luis Enrique.

Profonds désaccords entre Campos et Enrique sur le mercato ?

En pleine préparation de l’effectif pour la saison prochaine, Luis Enrique et Luis Campos travaillent sur le mercato estival à venir. Mais le recrutement s’annonce compliqué à en croire le compte Twitter PSG inside Actus. Le média dédié au club de la capitale révèle que le conseiller et l’entraîneur parisien ne serait pas du tout sur la même longueur d’onde sur plusieurs dossiers lés au prochain mercato.

Ainsi, le cas Xavi Simons diviserait les deux hommes. Alors que l’entraîneur aimerait intégrer le milieu offensif de 21 ans dans son équipe la saison prochaine, Campos ne serait pas chaud pour son retour de prêt.

« Campos n’est pas fan du jeune hollandais et il préfère installer un joueur qui figure dans la liste de Jorge Mendes », explique le portail sportif, qui ajoute que « Joshua Kimmich, Bruno Guimarães et Khvicha Kvaratskhelia ne seraient pas non plus une priorité pour Campos, qui préfère d’autres noms, comme Rafael Leao, Victor Osimhen et Youssouf Fofana. » Même pour la succession de Kylian Mbappé, Enrique préfère Khvicha Kvaratskhelia et Campos, Rafael Leao.