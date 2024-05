Flash Mercato : Le Stade Rennais annonce une première signature !

Avant son éventuel départ, Florian Maurice, le directeur technique du Stade Rennais, évacue les dossiers urgents. Le club breton vient ainsi d’annoncer une première signature avant l’ouverture du mercato estival.

Un gardien de but prolonge avec le Stade Rennais

Une année supplémentaire pour un gardien de but du Stade Rennais. Arrivé librement l’été passé en provenance du CS Sedan, Geoffrey Lembet va poursuivre son aventure à Rennes. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international centrafricain a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire.

Numéro 3 dans la hiérarchie derrière Steve Mandanda (39 ans) et Gauthier Gallon (31ans), Geoffrey Lembet est désormais lié au SRFC jusqu’en juin 2025. Même s’il n’a disputé aucune minute cette saison, le natif de Villeneuve-Saint-Georges est très apprécié en interne, d’où cette prolongation. C’est donc avec le même trio de portiers que Julien Stéphan devrait poursuivre la saison prochaine.

« C’est une satisfaction de continuer au Stade Rennais F.C., c’est un grand club et pour moi c’est une vraie fierté. Cela prouve que mon travail a payé aussi. Le meilleur est à venir, on va bosser plus dur pour atteindre nos objectifs. L’acclimatation s’est faite facilement, on nous a très bien accueillis à Rennes. Je suis très heureux de continuer », a déclaré le dernier rempart sur le site officiel du club. Une signature également saluée par le directeur sportif des Rouge et Noir.

Florian Maurice salue l’état d’esprit de Geoffrey Lembet

Une année supplémentaire pour Geoffrey Lembet ✍️



Le portier de 35 ans prolonge avec les Rouge et Noir 🔴⚫️#Lembet2025 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 17, 2024

En poste depuis 2020, Florian Maurice est annoncé sur le départ cet été. Mais avant de passer éventuellement le flambeau à un probable successeur, le dirigeant de 50 ans s’affaire à régler les dossiers brûlants. Après avoir bouclé la prolongation de Geoffrey Lembet, le directeur technique du Stade Rennais a souligné les qualités de l’homme.

« Comportement, attitude, état d’esprit, performance, tout ce qu’on recherchait chez un troisième gardien, Geoffrey nous l’a donné. De notre côté, il n’y avait aucune raison de ne pas continuer, du sien également, car il est très heureux et épanoui à Rennes. C’est une juste récompense pour un garçon qui mérite totalement la confiance qu’on lui témoigne. Ce qu’il apporte au quotidien, à la fois dans les vestiaires et sur le terrain est très important pour nous. C’est une suite logique », a déclaré Florian Maurice.