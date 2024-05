Mercato en feu : Le Napoli réserve une mauvaise surprise au PSG !

Soucieux de remplacer valablement Kylian Mbappé, qui va signer au Real Madrid, le PSG a programmé deux renforts XXL du côté de Naples. Mais le club italien ne compte pas lui faciliter la tâche.

Le PSG veut piller Naples pour remplacer Kylian Mbappé

Pour la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, plusieurs noms circulent, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient leurs yeux tournés essentiellement vers le SSC Naples. Ce mardi soir, le quotidien Le Parisien assure que Khvicha Kvaratskhelia est en tête de liste du mercato des Rouge et Bleu pour renforcer leur attaque dès cet été.

D’ailleurs, les choses devraient s’accélérer dans ce dossier après la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, samedi prochain. De son côté, La Gazzetta dello Sport précise que l’international géorgien ne devrait pas être libéré pour un montant inférieur à 100 millions d’euros.

Le journal napolitain Il Mattino ajoute que le Paris SG compte bien insister avec une offre de 80 millions d’euros et un joueur inclus dans le deal. Le club napolitain n’ouvrirait pas facilement la porte, mais sans repousser totalement un transfert.

Le jeune anglais Mason Greenwood (22 ans), prêté par Manchester United à Getafe, serait évoqué pour remplacer Kvaratskhelia à Naples. Toujours selon la même source, Luis Campos n’aurait pas non plus renoncé à envoyer Victor Osimhen au PSG, même si les deux dossiers semblent se compliquer de plus en plus.

De Laurentiis prêt à bloquer Osimhen et Kvaratskhelia ?

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli) schaut waehrend des Spiels der Serie A TIM zwischen SSC Napoli vs Hellas Verona, Diego Armando Maradona Stadion am 04. February 2024 in Naples, Italien. (Foto von Matteo Ciambelli / DeFodi Images) Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli) looks on during the Serie A TIM match between SSC Napoli vs Hellas Verona at Diego Armando Maradona Stadium on February 4, 2024 in Naples, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli / DeFodi Images) – Photo by Icon Sport

Après la mauvaise saison du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen pourraient être amenés à avoir des envies d’ailleurs. Surtout que plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Chelsea seraient prêts à tout pour les attirer dès cet été. En pleine reconstruction après le départ de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait sérieusement de recruter les deux joueurs dans un package négocié avec Aurélio De Laurentiis.

La Gazzetta dello Sport prévient toutefois que le président du club italien ne compte pas brader ses deux joueurs et ne les laisserait partir que contre le paiement du montant de leur clause libératoire respective. D’ailleurs, Victor Osimhen, qui était annoncé tout proche d’un départ, se dirigerait désormais vers une prolongation d’un an, soit jusqu’en 2027, avec une clause libératoire similaire à celle de Kvaratskhelia, soit 150 millions d’euros. Même si un départ n’est pas à exclure totalement, l’entourage des deux attaquants a bien compris qu’un bras de fer avec De Laurentiis était inutile.