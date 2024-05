Mercato en feu : L’UEFA donne le feu vert au PSG ! L’Europe tremble déjà

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare un mercato de folie pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et l’UEFA vient de donner son feu au club de la capitale pour ses dépenses à venir.

Le PSG dans les clous du Fair-Play Financier

Le Paris Saint-Germain aura les coudées franches pour mener à bien son prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé et Keylor Navas ont déjà annoncés leur départ au terme de leurs contrats, le 30 juin, d’autres départs sont également attendus. Pour la saison prochaine, les dirigeants parisiens veulent voir de nouveaux visages au Campus PSG.

Un énorme coup de balai se prépare donc en interne chez les Rouge et Bleu. Capable de réaliser d’importants investissements, Nasser Al-Khelaïfi envisage de frapper fort cet été pour faire comprendre à l’Europe que le départ de Mbappé ne mettra pas fin au rêve de grandeur du Paris SG. Surtout que l’UEFA ne gênera pas ses plans lors du marché des transferts à venir.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien L’Equipe, le PSG est dans les clous du Fair-Play Financier. Malgré des pertes de plus de 100 millions d’euros, le Champion de France ne devrait pas être sanctionné par l’instance de l’UEFA. Les Rouge et Bleu pouvant compter sur 116,5 millions d’euros de CVC cet été. Une mauvaise nouvelle pour certains grands clubs européens.

Le PSG ne devrait pas être sanctionné par le fair-play financier. D'autant qu'il va pouvoir compter sur 116,5 millions d'euros de CVC cet été.



L’Equipe — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 22, 2024

Le PSG va casser sa tirelire pour remplacer Mbappé

L’Équipe explique que le Paris Saint-Germain suit à la lettre le plan d’équilibre de ses comptes mis en place par l’UEFA. Et bien qu’il ait affiché une perte de 110 millions d’euros à la date du 30 juin 2023 au moment de la présentation de son bilan à la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG), le pensionnaire du Parc des Princes touchera 116,5 millions d’euros dans le cadre de l’accord conclu entre la LFP et le fonds d’investissement CVC.

Une importante manne financière à laquelle vont s’ajouter les énormes bénéfices réalisés avec le départ de Kylian Mbappé. Les rumeurs parlent d’un chiffre pouvant facilement avoisiner les 200 millions d’euros. Le PSG aura donc les mains totalement libres pour recruter cet été. L’objectif pour Luis Campos sera de remplacer valablement Kylian Mbappé afin d’avoir une équipe compétitive pour l’exercice 2024-2024.

Une ambition dont pourrait souffrir le SSC Naples. En effet, selon plusieurs sources concordantes, l’état-major parisien viserait quatre à cinq renforts cet été, parmi lesquels Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Désormais libéré de la pression du Fair-Play Financier, le PSG pourra avoir les moyens nécessaires pour faire plier le président napolitain Aurélio De Laurentiis pour ses deux attaquants. En Ligue 1, les jeunes Lillois Leny Yoro et Lucas Chevalier, ainsi que Rayan Cherki (Lyon) et Désiré Doué sont également sur les tablettes de Luis Campos.