Vente OM : Des confirmations arrivent d’Arabie saoudite !

La théorie de la vente OM continue d’animer les débats, d’autant plus qu’un évènement imprévu risque de retarder la transaction. Malgré cela, la confiance demeure quant à l’arrivée de l’Arabie saoudite à la tête du club.

La dissolution de l’Assemblée nationale n’entreverra pas la vente OM

Un bouleversement majeur secoue actuellement la scène politique française. Le Rassemblement National (RN) a pris la tête des élections européennes, déclenchant une réaction rapide et inattendue du chef de l’Etat. En réponse à ce résultat, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant la surprise générale et appelant à de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochain.

J’ai dissous ce soir l’Assemblée nationale. Une décision grave, lourde, mais avant tout un acte de confiance en vous, mes chers compatriotes. pic.twitter.com/EFeVCDzrlb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024

En conséquence, les travaux parlementaires et les textes de lois sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, une situation qui complique encore davantage le climat politique et économique en France. Ce contexte instable soulève par ailleurs des questions sur l’impact de ces événements sur les projets d’investissement étrangers en France, notamment en qui concerne la vente OM.

Ce bouleversement politique retardera-t-il le processus de rachat du club aux Saoudiens ? Thibaud Vézirian, ancien journaliste de L’Équipe et fervent défenseur de la thèse selon laquelle l’Olympique de Marseille sera bientôt vendu à l’Arabie saoudite, reste optimiste. Selon lui, les turbulences politiques actuelles n’affecteront en rien le processus de vente du club phocéen.

Thibaud Vézirian a reçu des confirmations de dirigeants saoudiens

Le principal instigateur de la vente OM a exprimé sa confiance en soulignant que la France a toujours été engagée dans les investissements étrangers, et cette tradition se poursuivra malgré la crise politique. « Malgré le tsunami médiatique de ces élections, je n’ai pas d’inquiétude sur la capacité d’Emmanuel Macron à s’en sortir », a-t-il déclaré sur sa chaîne Twitch.

Par ces déclarations incessantes sur la toile, Thibaud Vézirian maintient fermement sa position initiale selon laquelle le deal a déjà été conclu entre l’OM et l’Arabie saoudite. Il ne resterait plus que l’officialisation de cette transaction tant attendue depuis plus de 4 ans.

Même s’il reste prudent sur la date de l’annonce officielle, le confrère affirme avoir reçu de nombreuses confirmations des investisseurs saoudiens, qui soutiennent sa conviction. « J’ai les certitudes et les garanties de ce qui va arriver (…) On me dit encore que le club est vendu, que les Saoudiens arrivent », a-t-il ajouté.

Il faudra patienter…

La situation politique en France reste volatile, mais selon Thibaud Vézirian, cela ne devrait pas entraver les transactions économiques en cours, y compris la vente OM. Il reste à voir si ces assurances se concrétiseront dans les semaines à venir, apportant une conclusion à ce dossier qui tient en haleine de nombreux supporters de Marseille.

Ces derniers devront patienter, en espérant que des jours meilleurs pour leur équipe favorite. Le propriétaire Frank McCourt souhaite avant tout ramener de la stabilité au club phocéen.