Mercato : Déjà plusieurs pistes explorées par l’ASSE !

Plusieurs pistes sont attribuées à l’ASSE, en France et à l’étranger, quelques jours seulement après l’ouverture officielle du mercato d’été.

Retour de l’ASSE en Ligue 1, vente du club et mercato, tout s’enchaîne

De retour en Ligue 1, l’ASSE anime déjà le mercato estival. De plus, le club stéphanois est passé sous pavillon canadien, avec l’arrivée d’Ivan Gazidis à la présidence. Propriétaire du groupe Kilmer Sports, Larry Tanenbaum est le milliardaire qui a racheté l’AS Saint-Etienne, il y a une dizaine de jours. Il faut dire que l’ASSE est en mouvement ces derniers jours. Dans la foulée de la montée de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio en Ligue 1, le club a officialisé la vente au groupe canadien.

Mercato ASSE : Ben Old, l’oiseau rare de Kilmer Sports

À peine installés, les nouveaux dirigeants des Verts se sont tournés vers le mercato d’été. Ils doivent former une équipe du niveau de la Ligue 1, pour éviter de redescendre en Ligue 2 la saison prochaine. Ivan Gazidis et ses deux collaborateurs : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ne manquent pas de pistes. Il aurait déniché Ben Old (21 ans) en Nouvelle-Zélande.

L’ailier gauche de Wellington Phoenix FC a été auteur de 5 buts et 4 passes décisives la saison dernière, dans le championnat australien.

Les premières pistes de l’ASSE

Concernant les autres pistes associées à l’ASSE, l’une mène vers Brandon Soppy (22 ans) de l’Atalanta Bergame. L’arrière latéral droit a été prêté au Torino FC, puis à Schalke 04 la saison dernière. L’ancien défenseur du Stade Rennais est sous contrat avec le club lombard, jusqu’en 2026 et vaut 2 M€.

Libre de tout engagement depuis son départ d’Umm Salal SC au Qatar, en février 2024, Andy Delort (33 ans) est l’une des pistes prioritaires de l’ASSE, en attaque. Mais l’avant-centre international algérien est très convoité en Ligue 1, notamment par Montpellier HSC, son ancien club.

Mady Camara (27 ans) de l’Olympiakos est aussi suivi par la direction sportive des Verts. Cependant, une forte concurrence est déjà en place pour le milieu de terrain guinéen. Il est aussi convoité par le RC Lens et le LOSC.

Meilleur passeur de la Ligue 2 la saison dernière, avec 10 passes décisives et aussi 6 buts inscrits en 37 matchs de championnat, Ilan Kebbal (milieu offensif, 26 ans) est ciblé par l’ASSE, selon But Football Club.

Les recruteurs stéphanois ont aussi un œil sur Amin Cherni (23 ans) du Stade Lavallois. Révélation du club Mayennais, la saison dernière, le défenseur latéral gauche a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement de Saint-Etienne.

Gessime Yassine (18 ans), ailier droit de l’USL Dunkerque, est envoyé sur les tablettes de l’ASSE cet été. Le profil et le fort potentiel de la pépite du club de Ligue 2 sont appréciés dans le Forez.

Le nom de Zuriko Davitashvili (23 ans) de Bordeaux circule également à Saint-Etienne. Le club ligérien se serait renseigné sur la situation contractuelle de l’ailier géorgien des Girondins.

Négociations en cours pour Cardona et Mbuku

Prêtés à l’ASSE en janvier 2024, par le FC Augsbourg, Irvin Cardona (26 ans) et Nathanaël Mbuku (ailier, 22 ans) ont quitté les Verts à l’issue de la saison, et aussi la fin de leur prêt. Néanmoins, les nouveaux prioritaires de Sainté négocient leur transfert définitif du club de Bundesliga où ils étaient indésirables la saison dernière.

Buteur de l’équipe d’Oliver Dall’Oglio, avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs disputés en 2024, Irvin Cardona est la priorité d’Ivan Gazidis pendant ce mercato.