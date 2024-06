FLASH Mercato : Leny Yoro tranche entre le PSG et le Real

Après l’annonce du LOSC confirmant son départ sur ce mercato estival, Leny Yoro a tranché entre le PSG et le Real Madrid pour la suite de sa carrière.

Leny Yoro accorde toujours sa préférence au Real Madrid

Profitant de la présentation de son nouvel entraîneur Bruno Génésio à la presse, le président de Lille LOSC, Olivier Létang, a annoncé que Leny Yoro et Jonathan David disposent d’un bon de sortie sur ce mercato estival. « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie avec Leny (Yoro) et Jonathan (David) », a notamment déclaré le dirigeant lillois.

Le quotidien régional La Voix du Nord indique que la direction des Dogues attend au moins 60 millions d’euros pour le transfert de Leny Yoro, qui fait l’objet d’une bataille de titans entre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Mais aux dernières nouvelles, l’international espoir français aurait d’ores et déjà une préférence pour sa prochaine destination.

Priorité de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale du Paris SG la saison prochaine, le joueur de 18 ans privilégierait plutôt un transfert au Real Madrid, à en croire Sports Zone. « Aucun changement pour Leny Yoro qui donne toujours sa préférence au Real Madrid », assure le portail sportif ce jeudi sur Twitter. Pour autant, les Merengues traînent encore les pas dans ce dossier et le PSG n’abdique pas.

Le PSG n’abandonne pas et reste à l’affût

À un an de la fin de son contrat, Leny Yoro va quitter les rangs du LOSC durant ce mercato estival. Si le jeune défenseur central rêve du Real Madrid, Carlo Ancelotti et ses dirigeants attendent d’abord de connaître la décision de leur capitaine Nacho Fernandez avant de se positionner clairement sur la nécessité de le recruter cet été ou non.

« Le Real Madrid doit cependant éclaircir ses intentions cet été avec l’avenir de Nacho. Le joueur attend », précise Sports Zone. En fin de contrat le 30 juin à venir, l’international espagnol de 34 ans tient une offre de prolongation de son club.

S’il décide de rester, les Merengues pourraient renoncer à Leny Yoro puisqu’il n’aura pas la garantie d’un temps de jeu conséquent qu’il exige avant de signer. Conscient de la situation, « Paris reste en embuscade tandis que les autres sont loin derrière. » Affaire à suivre donc…