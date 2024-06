Mercato RC Lens : Kevin Danso file vers la Premier League

Appelé avec l’Autriche pour disputer l’Euro, Kevin Danso fait l’actualité du côté de son club, le RC Lens. Le joueur, qui est sur le départ, aurait trouvé un point de chute. Selon plusieurs sources, il pourrait filer en Premier League.

Kevin Danso veut jouer en Premier League

Il a été l’un des piliers de la défense de Lens cette saison. Auteur d’une saison exceptionnelle, l’une de ses meilleures saisons, Kevin Danso a permis au club lensois de rivaliser avec les meilleurs d’Europe en Ligue des Champions, notamment contre Arsenal ou encore le Séville FC. Bien qu’il ait prolongé son contrat à la fin de l’année 2023, Danso pourrait quitter le RC Lens pour rejoindre la Premier League. À 25 ans, il est dans la forme de sa vie. Son niveau ne fait que progresser et faire le grand saut dans l’un des plus grands championnats du monde pourrait l’intéresser.

Parmi les clubs qui ont manifesté leur désir de s’attacher ses services, Manchester United. À en croire les informations de Rio Ferdinand, défenseur légendaire du club, les Red Devils seraient séduits le joueur. Et le départ de Raphaël Varane, l’international autrichien, pourrait pallier son absence. Un départ de Danso semble inévitable pour Lens, qui doit équilibrer les comptes. Avec l’Euro 2024 qui a enfin commencé, la cote du défenseur pourrait augmenter et Lens pourrait en profiter pour le vendre à un prix plus élevé.

Lens cherche un remplaçant

Avec les départs probables de Kévin Danso et Facundo Medina, les Sang et Or travaillent déjà sur leur succession. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le Racing aurait entamé des démarches pour recruter Carlos Teran, âgé de 23 ans et évoluant aux États-Unis depuis août 2020. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, il est un pilier de l’équipe de l’Illinois. Cette possible transaction s’inscrirait dans la tendance initiée depuis l’arrivée de Joseph Oughourlian à la tête du club, qui a déjà vu des joueurs comme Przemyslaw Frankowski et Adam Buksa emprunter le chemin de retour en Europe depuis Chicago.

Le RC Lens se prépare à une donc révolution estivale, avec le départ annoncé de ces joueurs clés. Selon le journaliste Laurent Mazure, le club artésien doit réaliser des ventes dépassant les 100 millions d’euros lors du prochain mercato. Une obligation confirmée implicitement par le président des Sang et Or, Joseph Oughourlian, lors d’une conférence de presse.