Mercato : C’est officiel, le PSG tient sa première recrue

Cinq jours après l’ouverture du mercato estival, le PSG vient d’annoncer officiellement sa première recrue. Un renfort de choix qui vient bouleverser la hiérarchie dans la capitale.

Un gardien de but débarque au PSG pour 5 ans

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’affaire est désormais officielle. À la recherche d’un nouveau gardien de but pour compenser le départ de Keylor Navas, en fin de contrat, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de Matvey Safonov.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le portier de 25 ans quitte son club formateur, le FK Krasnodar, pour rejoindre la capitale française et les rangs de l’équipe entraînée par Luis Enrique. Pour arracher la signature du dernier rempart de la sélection russe, le Paris SG a investi 20 millions d’euros, bonus compris.

Première recrue estivale de Luis Campos, Matvey Safonov s’est engagé pour cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029. Le PSG a de nombreuses priorités pour ce mercato d’été, mais l’arrivée de l’international russe pourrait clairement rebattre les cartes au poste de gardien de but, le titulaire Gianluigi Donnarumma pêchant souvent lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions

Les premiers mots de Matvey Safonov au Paris SG

Numéro 1 dans son pays, Matvey Safonov va tenter d’entretenir la concurrence avec un Gianluigi Donnarumma capable d’alterner entre les excellentes et les inquiétantes prestations depuis son arrivée libre à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan. Après la signature de son bail, le natif de Krasnodar a livré ses premières impressions sous ses nouvelles couleurs parisiennes.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! », a déclaré Safonov sur le site officiel du PSG.

Après le portier russe, le club de Nasser Al-Khelaïfi vise également un défenseur central, un ou deux milieux, un attaquant et un ailier gauche pour compenser le départ de Kylian Mbappé.