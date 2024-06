Mercato : La stratégie du PSG pour Joao Neves dévoilée !

Déterminés à s’offrir les services de la pépite du Benfica Lisbonne, Joao Neves, les dirigeants du PSG ont élaboré une stratégie bien huilée afin de parvenir à leurs fins dans ce dossier.

Le PSG prépare son offre pour Joao Neves

Si les noms de Bruno Guimaraes (Newcastle) et Joshua Kimmich (Bayern Munich) ont été longtemps cités dans les plans du Paris Saint-Germain pour venir renforcer le milieu de terrain la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pourrait finalement recruter Joao Neves sur ce mercato estival.

En quête d’un numéro 6 box to box, le club de la capitale française aurait jeté son dévolu sur le crack du Benfica Lisbonne. Selon le quotidien A Bola, le joueur de 19 ans serait même la nouvelle priorité de Luis Campos. Une information confirmée par l’Insider Ekrem Konur sur Twitter.

Le spécialiste mercato assure que le PSG, tout comme Manchester United, s’apprête à faire une offre au Benfica pour le jeune international portugais. « Manchester United et le PSG ont prévu de faire une offre pour Joao Neves », rapporte le journaliste turc. Et face à la concurrence des Red Devils, le PSG aurait tout prévu pour ne pas se louper sur cette piste.

Le PSG prêt à faire craquer le Benfica en deux temps

D’après les derniers renseignements obtenus par Nicolo Schira, le Paris Saint-Germain propose à Joao Neves de signer un contrat de cinq années, soit jusqu’en juin 2029, avec à la clé un salaire largement supérieur à ce qu’il touche actuellement au Benfica.

De son côté, le club lisboète aurait déjà rappelé à Luis Campos que son joueur n’est pas à vendre et qu’il faudra passer par sa clause libératoire pour le déloger cet été. Il faudra donc payer 120 millions d’euros pour obtenir la signature du compatriote de Nuno Mendes.

Le compte Twitter PSG Inside Actus, souvent bien renseigné sur les coulisses du club parisien, confirme cette information et ajoute que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont bien déterminés sur cette piste. Les dirigeants des Rouge et Bleu auraient même élaboré une stratégie d’attaque pour tenter de faire craquer leurs homologues du Benfica.

Le PSG va formuler une première offre, qui « ne sera pas à la hauteur de la clause » et an cas de refus des Aigles, « une deuxième offre sera faite rapidement. » Reste à savoir si cette stratégie parviendra à faire craquer le Benfica Lisbonne.