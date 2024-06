Mercato : Julian Alvarez, le plan du PSG dévoilé !

Face à l’intransigeance du Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pense toujours à Julian Alvarez pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et le club parisien a un plan pour recruter l’attaquant de Manchester City.

Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Julian Alvarez

Récemment, le spécialiste mercato Fabrizio Romano a révélé que le Paris Saint-Germain est pour le moment le seul club à avoir affiché un intérêt concret pour Julian Alvarez. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Manchester City, l’attaquant de 24 ans ne supporte pas de passer son temps sur le banc des remplaçants. Barré par le monstre Erling Haaland, l’international argentin envisagerait donc de changer d’air durant ce mercato estival.

En quête d’un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG serait intéressé par le profil de Julian Alvarez. Bien qu’heureux sous les ordres de Pep Guardiola, l’ancien prodige de River Plate ne serait pas totalement opposé à l’idée d’un départ si l’occasion se présentait. Prêt à faire ce qu’il faut pour attirer le compatriote de Lionel Messi, le PSG ne voudrait toutefois pas faire n’importe quoi dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi refuse de se brouiller avec Man City

Fabrizio Romano explique notamment que Nasser Al-Khelaïfi refuse d’aller au clash avec Manchester City. Intéressé par Julian Alvarez, le club de la capitale française serait prêt à formuler une offre conséquente pour obtenir sa signature, mais à la seule condition que les Citizens acceptent de le vendre et qu’ils fixent un prix. Luis Campos aurait donc clairement fait comprendre aux représentants du joueur que tout dépendra de la volonté du club anglais.

Le journaliste italien précise que « Paris ne veut pas perdre du temps dans les négociations s’il y a un mur en face d’eux » et attendra donc que City donne le feu vert définitif ou non au départ du joueur. En cas de feu vert à un départ, les choses pourraient vite s’accélérer. Dans le cas contraire, le triple champion de France en titre ne perdra pas son temps et se tournera vers d’autres pistes.