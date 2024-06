Mercato : Adrien Rabiot ne veut pas parler de son avenir !

Alors que l’Equipe de France s’apprête à jouer contre le Pays-Bas, Adrien Rabiot s’est exprimé en conférence de presse en ce qui concerne le déroulement de l’Euro mais aussi de son futur et du possible départ de la Juventus Turin.

Rabiot veut mettre son avenir en suspend pour l’Euro!

Alors que les négociations commençaient à avancer, la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot va devoir attendre en raison du déroulement de l’Euro 2024. Alors que le milieu de terrain de la Juventus a été interrogé sur sa fin de contrat et comment il arrivait a géré le mercato, ce dernier a souhaité à ce que cela soit mit de côté.

« Je pensais que mon avenir serait réglé avant l’Euro. C’est pas le cas mais ça ne m’inquiète pas. Je suis pleinement concentré, j’ai mis ça de côté. Je parle avec mon agent mais c’est au second plan. »

À lire Mercato : Après Safonov, un autre Russe bientôt au PSG ?

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est également exprimé sur les choix de la Juventus en ce qui concerne le poste d’entraineur. Arrivé à l’apogée de son niveau footballistique, le joueur considérer comme un espoir avec du potentiel quand il jouait en Ligue 1 est désormais un cadre de l’une des plus grandes équipes d’Italie. Le parole di Adrien #Rabiot in conferenza stampa su Thiago Motta: “…Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante nella mia scelta: lui ha la sua carriera da portare avanti e io la mia. In ogni caso In ogni caso è un'ottima scelta per la Juventus”. pic.twitter.com/mawW3qonaN— Valerio Pieraccini (@ValePieraccini) June 19, 2024

« J’ai assez d’expérience pour pouvoir gérer les temps forts et faibles d’un match. Quand on arrive autour des 30 ans c’est là qu’on se sent le mieux. Thiago Motta c’est un super coach, on se connaît très bien pour avoir joué quatre ou cinq saisons ensemble à Paris. Ce qu’il a fait avec Bologne c’est du très bon travail. Pour la Juventus c’est un très bon choix. »

Plusieurs clubs intéressés par Adrien Rabiot !

Bien que Rabiot soit attiré par l’idée de jouer sous la direction de Thiago Motta à la Juventus, il est probable que le joueur de 29 ans ne reste pas dans le club turinois, qui cherche à limiter ses dépenses financières. Ainsi, il est possible de voir le milieu de terrain porter un autre maillot après le mercato estival, plusieurs clubs étant intéressés par ses services.

Un autre club anglais, Newcastle, s’intéresse également à lui, cherchant un remplaçant potentiel pour Guimaraes, qui pourrait partir pour le PSG ou les Cityzens. Le FC Barcelone a aussi le joueur français sur les petits papiers depuis quelques années et pourrait faire une offre. Reste à voir si Rabiot serait séduit par le projet catalan, qui sera probablement dirigé par Hansi Flick, le nouvel entraîneur.