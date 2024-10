Racing Club de Lens : M’Bala Nzola suspendu face au FC Nantes, coup dur pour le RCL

Le Racing Club de Lens (RCL) sort d’un difficile matche face au LOSC. M’Bala Nzola, recrue estivale du RC Lens, a écopé d’un carton jaune pour des gestes d’agacement depuis le banc après la célébration de Lucas Chevalier. Ce carton lui vaut une suspension, et il manquera le prochain match du Racing Club de Lens face au FC Nantes.

RC Lens : M’Bala Nzola manquera le FC Nantes

Cet incident s’ajoute aux récentes sanctions qui fragilisent l’effectif du RC Lens. M’Bala Nzola, qui avait déjà reçu des cartons jaunes lors des deux journées précédentes, sera donc suspendu pour la réception de FC Nantes. Sa suspension intervient dans un contexte où l’équipe du Racing Club de Lens, après une défaite face au LOSC, cherche à redresser la barre en Ligue 1.

Outre M’Bala Nzola, plusieurs joueurs du Racing Club de Lens se retrouvent sous la menace de sanctions supplémentaires. Jonathan Gradit, pour son retour, a rejoint Wesley Saïd et son entraîneur parmi les joueurs en sursis après avoir été averti lors d’une faute sur Jonathan David. Ces trois hommes devront faire preuve de prudence jusqu’à la 14ᵉ journée de Ligue 1 pour éviter une suspension.

Racing Club de Lens : M’Bala Nzola, la mauvaise nouvelle qui fausse les plans de Will Still

Du côté des suspensions confirmées, Facundo Medina, qui a accumulé des cartons aux journées 5, 7 et 8, sera également absent du groupe de Will Still lors du match contre le Paris Saint-Germain. Avec deux de ses joueurs clés suspendus, le RCL devra s’adapter pour pallier ces absences lors des prochaines rencontres.

Pour le Racing Club de Lens, ces suspensions constituent un défi supplémentaire dans leur quête de stabilité en Ligue 1. La direction du RC Lens espère voir ses joueurs éviter de nouvelles sanctions afin de préserver la dynamique de l’équipe et de rester compétitifs dans un championnat exigeant.