Mercato ASSE : L’Ivoirien Mohamed Bamba à Saint-Étienne dès janvier ?

L’ASSE explore diverses options pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal. L’un des noms qui revient avec insistance est celui de Mohamed Bamba, jeune attaquant ivoirien évoluant au FC Lorient. Ce joueur de 22 ans, connu pour sa vivacité et sa précision devant les buts, pourrait bien venir renforcer les Verts dès janvier.

Mercato ASSE : Mohamed Bamba, la pépite ivoirienne bientôt chez les Verts !

L’AS Saint-Étienne est déterminée à optimiser son secteur offensif pour la deuxième moitié de saison, et le profil de Mohamed Bamba semble cocher toutes les cases pour le mercato. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 2, Bamba est un joueur qui pourrait apporter de la profondeur et de la créativité à l’attaque stéphanoise. Selon les informations du site ivoirien 225 Foot, un prêt payant sans option d’achat serait envisagé pour faciliter son arrivée à l’ASSE au mercato d’hiver.

L’AS Saint-Étienne ne cache pas son intérêt pour Mohamed Bamba, d’autant plus que son coût reste abordable. Estimé à 6 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant ivoirien touche un salaire annuel de 350 000 euros, ce qui en fait une option financièrement accessible pour les Verts. Le joueur et son entourage ne seraient pas opposés à un passage temporaire en Ligue 1, une belle occasion pour Bamba de prouver sa valeur dans l’élite française.

Mercato ASSE : L’AS Saint-Étienne prêt à accueillir Mohamed Bamba en janvier

La direction de l’AS Saint-Étienne voit en Mohamed Bamba une opportunité de renforcer une attaque parfois en difficulté. Ce renfort permettrait aux Verts de disposer d’une option supplémentaire en attaque, dans l’optique de sécuriser leur place en Ligue 1. Avec l’ouverture imminente du mercato, l’ASSE devrait intensifier les négociations dans les jours à venir pour finaliser l’arrivée de l’attaquant.

A noter que les priorités des Verts pour janvier prochain portent sur le renforcement de la défense. Cette zone de jeu cause de gros soucis à Olivier Dall’Oglio, qui aimerait voir ses dirigeants recruter des défenseurs expérimentés d’un très bon niveau.