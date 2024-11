Classement ASSE : Lyon pourrait faire toucher le fond à l’AS Saint-Etienne

Le classement de l’ASSE en Ligue 1 n’est pas terrible au moment de défier Lyon. Le choc entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 est sur le point de raviver les passions du football français. Ce match, qui sera la 113ᵉ rencontre entre les deux équipes en Ligue 1, fait ressurgir l’intense rivalité qui les oppose depuis des décennies. Après plus de 1000 jours sans affrontement direct, les attentes sont énormes, tant pour les supporters de l’ASSE que ceux de Lyon. Cependant, ce duel s’annonce particulièrement crucial pour l’AS Saint-Etienne, dont le classement actuel laisse à désirer.

Classement ASSE : Saint-Etienne en péril avant le derby contre Lyon !

Du côté de Lyon, les statistiques sont favorables avant ce match contre l’ASSE, très mal en point au classement, où elle pointe à la 16ᵉ place. En effet. L’OL a remporté six des sept dernières réceptions de l’AS Saint-Etienne en championnat, un record qui montre clairement leur domination récente dans le derby. Si l’Olympique Lyonnais parvient à conserver sa forme actuelle, le classement de l’ASSE pourrait se dégrader davantage. En cas de défaite, le club stéphanois pourrait chuter dans la zone rouge, synonyme de relégation. La rencontre pourrait bien tourner en faveur de l’OL, dont la série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1 leur donne un net avantage psychologique.

Match à double enjeu, classement ASSE et fierté régionale

En plus d’être une confrontation pour la fierté régionale, ce match représente une opportunité pour l’ASSE de redresser la barre et éviter de toucher le fond. Si les Verts veulent améliorer leur position au classement et se hisser plus haut, ils devront offrir une performance solide face à un OL en meilleure forme.