RC Lens-OM : Roberto De Zerbi modifie sa défense, découvrez la compo !

L’OM affronte le RC Lens ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Confronté à plusieurs absences, Roberto De Zerbi devrait procéder à quelques aménagements tactiques dans sa composition d’équipe.

RC Lens- OM : Roberto De Zerbi confronté à plusieurs absences

Le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille se profile à l’horizon. Ce samedi soir, les deux formations vont s’affronter dans un duel qui s’annonce palpitant, avec en jeu une place sur le podium de Ligue 1. Les troupes de Roberto De Zerbi, après une déconvenue à domicile face à Auxerre (3-1), auront à cœur de se relancer. Leur excellent bilan à l’extérieur leur donne confiance.

Mais les Phocéens devront se méfier, ils feront face à un adversaire redoutable et à une ambiance hostile au stade Bollaert. De plus, l’entraîneur de l’OM devra composer avec plusieurs absences en défense. Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi n’ont pas participé à l’entraînement en raison d’un retour tardif d’Argentine. Leur place dans l’équipe n’est pas vraiment menacée.

Geoffrey Kondogbia repositionné en défense centrale

En revanche, Amine Harit, Derek Cornelius et Pol Lirola devraient manquer ce choc RC Lens-OM. Pour pallier ces forfaits, l’entraîneur marseillais est obligé procéder à quelques changements tactiques. Ainsi, Geoffrey Kondogbia devrait ainsi être repositionné en défense centrale, tandis que Michael Murillo et Quentin Merlin devraient occuper les couloirs.

Le duo Rabiot-Hojbjerg animera sans doute l’enrejeu, aux côtés d’Ismaël Koné aligné au poste de numéro 10. Mason Greenwood, Jonathan Rowe et Neal Maupay sont pressentis pour débuter en attaque. Quoi qu’il en soit, les choix de De Zerbi seront scrutés à la loupe, car ils pourraient avoir une influence déterminante sur l’issue de cette rencontre.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merli

Milieux : Rabiot, Höjbjerg, Koné

Attaquants : Greenwood, Rowe et Maupay.