Mercato FC Nantes : L’avenir de Kombouaré en jeu, deux nouveaux noms circulent

Antoine Kombouaré voit sa position au FC Nantes de plus en plus fragilisée. Le technicien français est sur une chaise éjectable et le nul pris face au PSG est encore loin de tout résoudre. Sa succession est plus que jamais engagée.

Mercato FC Nantes : Kombouaré menacé, le FCN explore toutes les pistes

Les résultats décevants du FC Nantes cette saison mettent l’avenir d’Antoine Kombouaré en péril. Malgré un match nul encourageant contre le PSG, le FC Nantes reste en zone rouge. La pression monte sur le technicien français, dont le poste est désormais considéré comme très précaire. Waldemar Kita, conscient de l’urgence de la situation, chercherait activement un remplaçant.

Le nom de Sergio Conceiçao revient avec insistance. L’entraîneur portugais, qui connaît bien la maison nantaise pour y avoir déjà officié, serait la priorité de Kita. Cependant, les négociations s’annoncent délicates. Bien que libre de tout contrat, on voit mal celui qui s’est forgé une réputation solide avec le FC Porto accepter de prendre une telle patate chaude.

Puel et Montanier, des alternatives crédibles ?

En parallèle, les noms de Claude Puel et Philippe Montanier sont également évoqués pour la succession de Kombouaré, selon les informations de Ouest-France. Ces deux entraîneurs, expérimentés en Ligue 1, pourraient apporter une nouvelle dynamique à l’équipe. Leur disponibilité est un atout supplémentaire dans ce dossier.

La situation au FC Nantes est donc loin d’être stabilisée. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir d’Antoine Kombouaré et du club. Un changement d’entraîneur pourrait intervenir dès le mercato hivernal.