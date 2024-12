Stade Brestois : Éric Roy égale un vieux record de Zinedine Zidane en Ligue des Champions

Considéré comme un outsider, le Stade Brestois continue de surprendre en Ligue des Champions après sa victoire contre le PSV Eindhoven (1-0), mardi 10 décembre. Suite à cette victoire, l’entraîneur Éric Roy entre dans l’histoire du football français et égalise un record détenu par Zinedine Zidane en C1.

Un parcours incroyable en Ligue des Champions

Avec quatre victoires, un match nul et une défaite, le parcours du Stade Brestois en Ligue des Champions est remarquable. Ce bilan exceptionnel pour un club qui luttait pour le maintien en Ligue 1 la saison dernière et qui a ensuite réussi à se qualifier pour la LDC. Dans cette compétition européenne, peu de personnes s’attendaient à voir les Brestois aussi loin, mais ils ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur.

Motivés et très engagés, les Bretons ont séduit les supporters passionnés de Ligue des Champions grâce à leur énergie débordante. Outre les efforts déployés par les joueurs, le Stade Brestois doit son succès historique à son entraîneur, Éric Roy. Exceptionnel depuis la saison dernière, le technicien français de 57 ans continue de surprendre par ses choix tactiques.

Contre le PSV Eindhoven, il a été privé de sept joueurs clés, mais a su s’imposer 1-0, réalisant ainsi une performance remarquable. Au classement, cette victoire propulse le Stade Brestois à la 5e place avec 13 points, à seulement trois unités de la qualification directe pour les huitièmes de finale. Au-delà de cela, le club breton a réalisé un exploit retentissant.

Photo : Eric Roy

Éric Roy rejoint Zinedine Zidane avec ce record en Ligue des Champions

Selon les informations publiées par Stats Foot, cette victoire permet à Éric Roy de devenir le deuxième entraîneur français à avoir remporté quatre de ses six premiers matchs en Ligue des Champions au 21e siècle, après Zinedine Zidane en 2016. À noter que le Stade Brestois réalise cet exploit en LDC après l’AJ Auxerre, qui avait atteint ce niveau en 1996.

De plus, le club breton : « devient le premier club français à s’imposer contre une équipe néerlandaise en Ligue des Champions depuis le PSG contre l’Ajax le 25 novembre 2014, mettant ainsi fin à une série de neuf rencontres consécutives sans victoire face aux équipes néerlandaises en C1. »

Ces exploits devraient sans aucun doute motiver davantage Éric Roy et le Stade Brestois pour poursuivre leur aventure en Ligue des Champions et viser des performances encore plus impressionnantes.