Transfert-Choc : Dusan Vlahovic, le nouveau casse-tête du PSG ? Les coulisses d’un dossier chaud

Le PSG, en quête d’un attaquant de classe mondiale capable de faire trembler les filets avec régularité, aurait relancé la piste menant à Dusan Vlahovic, l’international serbe de la Juventus Turin. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour Dusan Vlahovic ?

Si le nom de Victor Osimhen a été récemment cité, le Paris Saint-Germain pourrait finalement se tourner vers une autre piste pour renforcer son attaque lors du prochain mercato hivernal. En effet, selon les informations du média Caught Offside, le PSG, en quête d’un attaquant de classe mondiale capable de concrétiser les nombreuses occasions gâchées par Ousmane Dembélé et ses partenaires, aurait relancé la piste menant à Dusan Vlahovic.

Le Serbe, réputé pour sa puissance et son sens du but, correspondrait parfaitement au profil recherché par Luis Enrique. Son expérience en Serie A et son jeune âge en font un investissement à long terme très intéressant. Cependant, recruter le joueur de 24 ans ne sera pas une mince affaire.

La Juventus Turin réclame 70M€ pour Dusan Vlahovic

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Dusan Vlahovic pourrait quitter les rangs de la Juventus Turin lors du prochain mercato hivernal. Selon les dernières rumeurs, le Paris SG suivrait de près sa situation. Le numéro 9 de la Juve, réputé pour sa puissance et son sens du but, pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu parisien.

Cependant, la Juventus serait très attachée à son joueur et demanderait une indemnité de transfert élevée, estimée à environ 70 millions d’euros. Si le recrutement de Vlahovic semble complexe, il n’est pas impossible. Le club de Nasser Al-Khelaïfi dispose de moyens financiers importants et pourrait formuler une offre alléchante à la Vieille Dame.

De plus, l’arrivée de l’attaquant serbe pourrait permettre de redynamiser l’attaque parisienne et d’offrir de nouvelles perspectives à l’équipe de Luis Enrique. Toutefois, le champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup puisque Manchester United, Arsenal, Chelsea et Manchester City seraient aussi intéressés par le profil du buteur serbe. Affaire à suivre…