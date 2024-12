Mercato FC Nantes : Sergio Conceição trop cher pour le FCN ? Kita déniche un nouveau coach

Les dirigeants du FC Nantes poursuivent leurs recherches pour trouver un nouvel entraîneur et remplacer Antoine Kombouaré. Après le Portugais Sergio Conceição, un nouveau nom circule ces derniers jours.

Mercato FC Nantes : Zoumana Camara, nouvelle piste pour succéder à Kombouaré au FCN ?

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est toujours sous pression malgré la victoire du FCN dans le derby face au Stade Rennais lors de la 14e journée de Ligue 1. Les Canaris ont enregistré de mauvais résultats depuis le début de cette saison et doivent maintenant engranger des points pour assurer le maintien.

Le FC Nantes n’est pas à l’abri du danger. Un faux pas contre le Stade Brestois ce dimanche, pour le compte de la 15e journée, pourrait compliquer la situation des Canaris. Les dirigeants du FC Nantes envisageraient déjà plusieurs options pour remplacer Antoine Kombouaré en cas de mauvais résultats. Le technicien portugais Sergio Conceição est la cible prioritaire de Waldemar Kita pour occuper ce poste. Mais le dossier est un peu complexe.

Selon les informations du spécialiste du mercato, Rudy Galetti, Sergio Conceição est courtisé par trois clubs de Premier League : West Ham, Everton et Wolverhampton. Ces formations anglaises pourraient offrir au technicien portugais un projet sportif plus ambitieux et des moyens financiers plus importants.

Outre la concurrence, le transfert de Sergio Conceição serait très coûteux pour le FC Nantes. Le salaire du Portugais a considérablement augmenté depuis son départ de Nantes pour rejoindre le FC Porto. Les dirigeants du FC Nantes flairent désormais un autre coup plus accessible.

Selon les informations de Livefoot, Zoumana Camara serait également sur les tablettes du FC Nantes. L’ancien défenseur parisien, à la recherche d’un premier poste d’entraîneur majeur après avoir dirigé les U19 du PSG, pourrait apporter un nouveau souffle au club nantais. Les deux parties n’ont pas encore entamé de discussions. La direction du FC Nantes pourrait accélérer le dossier si le FC Nantes sombre de nouveau.