Coup de tonnerre au PSG : Randal Kolo Muani de retour au FC Nantes ?

Alors que Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du FC Nantes lors du prochain mercato hivernal, le FC Nantes serait tenté de rapatrier son ancien attaquant. Explications.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani sur le départ, le FC Nantes prêt à tenter le coup ?

La situation de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain se complique de jour en jour. Après une première saison prometteuse, l’attaquant français se retrouve désormais sur le banc, écarté des choix de Luis Enrique. Les raisons de cette mise à l’écart restent floues, mais il semblerait que des divergences tactiques ou un manque d’adaptation aux exigences du club parisien soient en cause.

Face à cette situation, l’avenir de Randal Kolo Muani s’écrit en pointillés. Un départ dès cet hiver semble inévitable pour l’ancien Nantais. Les prétendants ne manquent pas, tant en France qu’à l’étranger. En effet, si l’AS Monaco s’est déjà déclaré intéressé par le renfort du joueur de 26 ans, c’est un club inattendu qui vient de se manifester : le FC Nantes. En conférence de presse ce jeudi, Antoine Kombouaré, l’entraîneur des Canaris, a exprimé son intérêt pour un retour de son ancien protégé.

« Si on me demande et si c’était possible, moi je sauterais sur l’occasion. Après, c’est aux dirigeants de Nantes, le président et Franck, et surtout aux dirigeants parisiens (d’échanger). Mais encore faut-il que Randal ait envie de venir. Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer.

Si on me dit que c’est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l’aller-retour », a déclaré le technicien kanak face aux médias. Une belle idée qui semble cependant être quasiment impossible à se réaliser.

Kolo Muani entre l’Angleterre et l’Italie

De nouveau écarté par Luis Enrique, mercredi soir lors de la victoire face à l’AS Monaco (4-2), à l’occasion de la seizième journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani devrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Concernant son avenir, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ferait partie des priorités de Mikel Arteta à Arsenal.

Selon les informations de Fichajes, le manager du club anglais mettrait la pression à ses dirigeants afin d’obtenir le renfort du natif de Bondy. Les Gunners envisageraient un prêt assorti d’une option d’achat. Le RB Leipzig et l’AS Monaco suivraient également ce dossier avec attention. De son côté, Le10Sport rapporte que la Juventus Turin pourrait aussi tenter de récupérer le partenaire de Bradley Barcola sous forme de prêt. Affaire à suivre.