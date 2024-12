Stade Rennais Mercato : Jorge Sampaoli vise un renfort de taille au PSG

Soucieux de renforcer son effectif pour la deuxième moitié de saison, Jorge Sampaoli, l’entraîneur du Stade Rennais, serait tenté par un renfort de taille du côté du PSG. Explications.

Stade Rennais Mercato : Le remplaçant de Steve Mandanda trouvé au PSG ?

Très attendu durant le mercato hivernal, le Stade Rennais lorgne un remplaçant du Paris Saint-Germain. Douzième de Ligue 1 après quinze matches, le SRFC compte bien se renforcer durant le prochain mercato hivernal afin de remonter dans le classement dans la seconde partie de saison. Dans cette optique, Jorge Sampaoli, l’entraîneur rennais, viserait au moins le recrutement d’un joueur par poste, y compris dans les buts.

Ne comptant pas vraiment sur l’actuel titulaire Steve Mandanda, le technicien argentin aimerait voir débarquer un nouveau portier à Rennes dès cet hiver pour anticiper le départ de l’ancien international français, en fin de contrat en juin prochain. D’après les informations du journal L’Équipe, le Stade Rennais s’intéresserait alors à un gardien de but encore sous contrat avec le PSG;

Luis Enrique prêt à laisser partir Arnau Tenas ?

Arrivé librement à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas est pour le moment bloqué par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. En manque de temps de jeu, le gardien espagnol de 23 ans pourrait donc être tenté par un prêt de six mois afin de jouer dans la deuxième moitié de saison. D’après L’Équipe, le Stade Rennais serait intéressé et aurait d’ailleurs manifesté son intérêt auprès de l’entourage du joueur.

« Si Rennes trouvait un potentiel numéro un plus tôt que prévu, comment réagirait Steve Mandanda ? C’est un sujet délicat concernant un joueur de sa dimension. Des renseignements ont notamment été pris concernant le Parisien Arnau Tenas, 23 ans, champion olympique avec l’Espagne et numéro trois dans la hiérarchie des gardiens au PSG », explique le média francilien, qui précise que « ces contacts n’ont pas encore abouti. »

Lié au PSG jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas n’a pas été convoqué par Luis Enrique dans le groupe lors des quatre dernières journées de Ligue 1, signe du peu de chance qu’il a au sein du collectif parisien. Reste à savoir si Rennes franchira le pas en formulant une offre concrète et si le gardien espagnol sera intéressé par un départ en janvier.