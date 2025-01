Mercato Barça : L’arrivée de Dani Olmo au PSG en bonne voie ?

Le PSG prêt à profiter des difficultés du Barça concernant Dani Olmo ? Face aux problèmes du club espagnol pour inscrire le joueur en Liga, le Paris SG travaille en coulisses pour le récupérer cet hiver.

Mercato Barça : C’est officiel, Dani Olmo non inscrit par la Liga

Dani Olmo et Pau Victor, qui devaient être inscrits auprès de la Liga pour la seconde partie de saison avant le 31 décembre, ont été retirés de l’effectif du FC Barcelone sur le site de la Liga, confirmant ainsi leur non-inscription. En revanche, la fiche d’Andreas Christensen a fait son retour. Ce dernier n’avait pas été inscrit en début de saison en raison de sa longue blessure, ce qui avait permis l’inscription temporaire d’Olmo et Pau Victor jusqu’au 31 décembre.

Conformément à une clause négociée au moment de son transfert l’été passé, l’ancien milieu offensif du RB Leipzig peut donc gratuitement rejoindre le club de son choix dès cet hiver. Pour rappel, Dani Olmo avait été transféré l’été dernier au Barça en provenance de Leipzig contre 55 millions d’euros, mais avait dû patienter quelques semaines avant de pouvoir débuter.

Le Barça rencontrait alors un problème de masse salariale et avait finalement profité de la blessure d’Andreas Christensen pour inscrire Olmo dans son effectif jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, la Ligue espagnole de football n’a toujours pas reçu les garanties bancaires du club culé concernant cette rentrée d’argent, et les règlements de la fédération espagnole de football interdisent également à un joueur d’avoir deux licences dans un même club au cours d’une même saison.

Les dirigeants du Barça, vivement contestés et critiqués pour cette gestion chaotique, ont fait savoir par le biais de leurs relais médiatiques que tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici vendredi. Dans le cas contraire, Dani Olmo serait en droit de quitter le Barça gratuitement dès cet hiver et de réclamer les salaires prévus jusqu’au 30 juin 2030, ce qui constituerait une catastrophe économique pour le club catalan, qui ne pourrait de surcroît pas amortir son transfert de l’été dernier.

Pour l’instant, Dani Olmo ne semble pas vouloir quitter son club formateur en janvier et espère que la situation se réglera rapidement. Le joueur de 26 ans s’est d’ailleurs entraîné normalement avec ses coéquipiers mercredi et semblait serein à sa sortie du centre d’entraînement. Sa situation interpelle toutefois le monde du football et les clubs européens, à l’affût d’une opportunité. En tête de liste, le Paris SG, Manchester City et le Bayern Munich.

Le PSG prêt à saisir l’opportunité Olmo face aux difficultés du Barça ?

Le journal L’Équipe confirme ce jeudi que le Paris Saint-Germain fait effectivement partie des clubs qui surveillent avec une attention bien particulière l’évolution du dossier Dani Olmo. L’entraîneur parisien Luis Enrique, qui en avait fait un élément clé de la sélection espagnole lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, aimerait l’avoir dans son effectif.

La polyvalence du milieu offensif, auteur de 6 buts cette saison, pourrait également répondre aux besoins du technicien catalan, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Il y a quelques jours, le quotidien Sport a révélé que Luis Campos et Deco, respectivement conseiller football du PSG et directeur sportif du Barça, avaient conclu un pacte de non-agression.

Mais si le FC Barcelone avoue officiellement son impuissance dans ce dossier, et que le joueur se retrouve disponible, que ce soit pour un transfert libre ou un prêt, le club de Nasser Al-Khelaïfi passera à l’action pour convaincre le partenaire de Lamine Yamal de rejoindre la Ligue 1 avec un salaire qui correspond à son statut. Affaire à suivre…