Mercato RC Lens : Coup de théâtre ! Le transfert de Brice Samba au SRFC annulé

Brice Samba ne bougera finalement pas du RC Lens lors de ce mercato hivernal. Alors que le gardien de but est annoncé du côté du Stade Rennais, le RCL a pris la décision de tout annuler.

Mercato RC Lens : Retournement de situation inattendu, Brice Samba reste au RCL

Le feuilleton Brice Samba prend une tournure inattendue. Alors que le transfert du gardien du RC Lens vers le Stade Rennais semblait imminent pour ce mercato d’hiver, le RCL a pris une décision forte. RMC Sport indique que tout était bouclé pour que Brice Samba puisse signer un contrat jusqu’en juin 2029 dans le cadre d’un transfert à 15 millions d’euros. Mais les négociations n’iront pas à l’étape de l’officialisation.

Le club artésien a finalement décidé d’annuler l’opération. Une décision surprenante qui s’explique notamment par des tensions entre les deux clubs au sujet de la communication autour du dossier. Selon les informations de RMC Sport, le club nordiste a été irrité par la « politique de communication » de Rennes, notamment de sa direction. Cette situation a poussé Lens à revoir ses plans et à conserver Samba, malgré la volonté du joueur de rejoindre la Bretagne.

Un choix fort du RC Lens pour Brice Samba

Le club lensois s’était déjà lancé dans la quête du successeur de son gardien de but. Les Lensois ont d’ailleurs tenté le coup pour Jean Butez, mais sans succès. En conférence de presse ce vendredi, Will Still avait même confirmé les envies de départ de l’international français.

“J’ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu’il avait reçu une offre. Comment je le vis? C’est forcément embêtant, parce que c’est le capitaine du club, un très bon gardien « , a réagi l’entraîneur du RC Lens.

» Mais, à partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n’est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc ce n’est pas si compliqué que ça », a-t-il ajouté. En décidant de garder Brice Samba, Lens envoie un message fort.

Le Racing Club de Lens affiche sa détermination à conserver ses meilleurs éléments, même si cela signifie de passer outre les souhaits du joueur. Il faudra désormais voir comment le gardien va réagir à cette situation et comment il sera intégré dans le groupe.

Pour Rennes, ce retournement de situation est un coup dur. Le club breton, à la recherche d’un gardien expérimenté, se retrouve une nouvelle fois sur le marché des transferts. Il va falloir trouver rapidement une solution de remplacement pour renforcer la concurrence dans les cages.