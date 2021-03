PSG Mercato : Haaland, une première réponse officielle tombe

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2021 à 13:20

Actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts en 6 matches, Erling Braut Haaland affole la planète football. L’attaquant du Borussia Dortmund est notamment cité du côté du PSG où Kylian Mbappé pourrait s’en aller cet été. Interrogé par la presse, l’agent de l’ancien avant-centre du RB Salzbourg a fait le point sur sa situation.

Erling Braut Haaland fait patienter ses prétendants

Mino Raiola, le puissant agent de joueurs est celui qui représente les intérêts de la star norvégienne du Borussia Dortmund. Appelé à commenter les rumeurs concernant le futur de son client à l’approche du mercato estival, celui qui défend aussi les intérêts de Paul Pogba a ouvertement calmé tout le monde. Pour Raiola, Haaland peut évoluer dans n’importe quel club des grands championnats européens, mais l’heure du choix n’a pas encore sonné.

« Avec Haaland, tout le monde avait tort. Il a fait les choses beaucoup plus vite que ce que tout le monde imaginait. Haaland est en avance sur son propre développement. Il est en avance sur son propre calendrier. Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe.

Ce garçon, j'en suis convaincu à 100 % et tout le monde en est convaincu, peut aller dans n'importe quel club, où il veut, déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière », a expliqué Raiola dans une interview avec The Athletic. L’été s’annonce donc très chaud dans ce dossier.

Une bataille royale pour Haaland

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé traîne les pas pour signer la proposition de prolongation du Paris Saint-Germain. En cas de départ à l’issue de la saison, l’international français de 22 ans pourrait être remplacé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino par le numéro 9 du BVB. C’est en tout cas le grand rêve des dirigeants de la formation parisienne. Mais l’affaire s’annonce déjà très compliquée vu le nombre et la qualité des courtisans du second buteur de la Bundesliga derrière Robert Lewandowski.

En effet, selon le média ESPN, outre le Paris SG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool et les deux Manchester auraient fait du natif de Leeds une piste de choix pour le prochain marché des transferts. Florentino Pérez, le patron des Merengues aurait même déjà pris la résolution de passer à l’offensive avec une enveloppe de plus de 100 millions d’euros pour le recruter.

Le Barça, qui espère toujours convaincre Lionel Messi de prolonger, aimerait aussi faire venir Haaland pour le rassurer quant à la solidité du nouveau projet du président Joan Laporta. La direction de l’écurie allemande attend de son côté pas moins de 180 millions d’euros pour son joyau qui pourrait donc bientôt entrer dans le cercle des footballeurs les plus chers du monde.

Reste maintenant à savoir qui parviendra à arracher la signature du Golden Boy 2020.