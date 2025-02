Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset déçu par Wahbi Khazri

Considéré comme l’un des cadres du Montpellier HSC, Wahbi Khazri peine à assumer ses responsabilités, une situation qui commence à agacer les dirigeants du club, y compris l’entraîneur Jean-Louis Gasset. Dans un entretien avec le journaliste Bertrand Queneutte, le technicien français de 71 ans a exprimé sa grande déception envers l’international tunisien.

Jean-Louis Gasset attend plus de Wahbi Khazri

Récemment, le président Laurent Nicollin a souligné que Wahbi Khazri ne répondait pas aux attentes du club. Quelques jours plus tard, Jean-Louis Gasset a tenu des propos similaires, regrettant que le joueur ne s’impose pas en leader au sein du groupe : « Je ne désespère pas que Wahbi Khazri marque le but qui sauve Montpellier. J’y crois. » L’entraîneur montpelliérain a ensuite poursuivi en insistant sur les attentes placées en son attaquant :

« Quand on a été ou que l’on est un grand joueur, à un moment donné, on doit être capable de sortir quelque chose d’exceptionnel. Je vous l’ai dit, je n’ai pas beaucoup de joueurs d’expérience, alors je le fais entrer parfois à trente minutes de la fin. C’est vrai que j’attends beaucoup plus de lui. Mais plusieurs joueurs que je connaissais avant ont du mal à retrouver leur niveau. Il faut réussir à tirer le meilleur de chacun. »

Des performances en deçà des attentes

Si Jean-Louis Gasset se montre critique, c’est parce que les performances de Wahbi Khazri sont insuffisantes. L’international tunisien n’a inscrit qu’un seul but en 23 matchs cette saison, un bilan bien trop faible pour un joueur censé être un élément clé de l’attaque montpelliéraine. À 34 ans, Khazri est attendu comme un leader capable de faire basculer les rencontres, mais il peine encore à remplir ce rôle.

« Quand vous arrivez, la logique est de s’appuyer sur les joueurs d’expérience. Ce sont ceux qui ont les plus gros salaires qui doivent tirer l’équipe vers le haut. Dans toute entreprise normale, et dans les grands clubs, ce sont les leaders qui montrent l’exemple. Quand on repart de zéro, on cherche à responsabiliser les cadres et on attend d’eux des réponses », Jean-Louis Gasset.

En difficulté cette saison, Wahbi Khazri devra rapidement réagir s’il veut retrouver un rôle majeur au Montpellier HSC et répondre aux attentes de son entraîneur.