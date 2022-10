Mercato PSG : Génial ! Le Paris SG tient le nouveau Xavi pour 41M€

L’été dernier, Luis Campos, conseiller football du PSG, a réalisé un bon mercato, avec notamment un joueur qui rappelle la légende du Barça, Xavi Hernandez.

Désireux de recomposer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Luis Campos a recruté Vitinha en provenance du FC Porto contre un chèque de 41,50 millions d’euros, Vitinha est la grande révélation de cette première partie de saison du côté du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable aux côtés de Marco Verratti, l’international portugais de 22 ans impressionne déjà beaucoup d’observateurs et fans du club de la capitale. C’est le cas de l’ancien attaquant français du FC Barcelone Thierry Henry, qui voit en Vitinha le sosie de ses ex-coéquipiers Xavi Hernandez et Andrès Iniesta.

« J’ai joué avec des joueurs similaires, bien sûr avec toutes proportions gardées, Iniesta et Xavi. Ce sont des joueurs qui à la fin de l’année, tu regardes peut-être trois passes et cinq buts. Ce n’est pas énorme, mais ce sont des joueurs qui contrôlent le tempo et le rythme du match que ce soit en possession ou hors possession. C’est le joueur qui va faire la petite faute quand il le faut. S’il est haut, c’est le joueur qui va faire la passe quand il le faut. C’est ce genre de joueur. Avant, il n’y avait que Verratti depuis le départ de Thiago Motta évidemment », a expliqué Thierry Henry pour Prime Vidéo.

D’ailleurs, le vestiaire du PSG est sous le charme du jeune lusitanien.

Première recrue estivale du Paris Saint-Germain, Vitinha s’est rapidement imposé dans le onze de départ de Christophe Galtier. Une adaptation rapide qui a impressionné au sein même du vestiaire parisien.

« On a tous été impressionné parce qu'il s'est très vite adapté à notre jeu. C'est un joueur très intelligent, très athlétique, qui complète parfaitement les joueurs qu'on avait déjà et apporte ce qui nous manquait parfois. Avec cette intelligence, il arrive à couvrir les espaces. Tout le monde l'apprécie. C'est magnifique de voir un joueur s'intégrer aussi vite. Il montre sa qualité, sa valeur. Ce n'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça, avec de grands joueurs et de s'imposer tout de suite. Il a réussi et on est très heureux pour lui », confie le capitaine parisien, Marquinhos.