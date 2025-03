Stade Rennais vs PSG : Deux retours de poids et plusieurs forfaits au SRFC avant le Paris SG !

Le Stade Rennais pourra compter sur deux retours importants pour tenter de bousculer le leader de la Ligue 1, le PSG. Le technicien du SRFC, Habib Beye, déplore toutefois plusieurs absences.

Stade Rennais vs PSG : Habib Beye confirme plusieurs coups durs avant le choc SRFC-Paris SG

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, s’est exprimé en conférence de presse ce jeudi 6 mars, à 48 heures de l’affiche entre le SRFC et le PSG, prévue ce samedi au Roazhon Park dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur breton de faire le point sur son effectif. Habib Beye a donné des nouvelles de Seko Fofana, touché lors du large succès face à Montpellier (0-4).

Lire aussi : Stade Rennais vs PSG : Vers une défaite inévitable du SRFC face au Paris SG ?

Sorti à la mi-temps contre Montpellier HSC en raison d’une contracture à la cuisse, Seko Fofana a repris l’entraînement collectif et sera bien présent pour affronter le PSG. « On l’a ménagé par rapport à son alerte, il est venu en soins lundi et on l’a géré mardi et mercredi », a expliqué Habib Beye.

Lire aussi : Stade Rennais : Seko Fofana remplacé à la pause à Montpellier, voici la raison !

Le défenseur camerounais Christopher Wooh réintègre le groupe après avoir purgé sa suspension. Il avait raté la rencontre face à Montpellier HSC au stade de la Mosson. Mohamed Kader Meïté pourrait également figurer dans la liste des convoqués après avoir été laissé à la disposition des U18 le week-end dernier.

Lire aussi : Stade Rennais : Des doutes à dissiper avant le choc face au PSG

En revanche, Djaoui Cissé ne sera pas du voyage en raison d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Autre coup dur pour les Rouge et Noir, Carlos Angel Gomez, blessé à la cheville la semaine dernière, reste indisponible. L’ailier colombien manquera ainsi un deuxième match consécutif après avoir déjà été absent face à Montpellier.

Le gardien de but Dogan Alemdar, blessé au genou, sera absent. Le crack ghanéen Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou, est forfait jusqu’à la fin de la saison.