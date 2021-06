PSG Mercato : Serge Aurier tout proche de signer son retour !

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 02:30

Trois ans après son départ fracassant suite à l’affaire de Périscope et son transfert à Tottenham contre un chèque de 25 millions d’euros, Serge Aurier pourrait signer son retour au PSG lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Accord entre Leonardo et Serge Aurier

Outre le milieu de terrain et l’attaque, le Paris Saint-Germain veut absolument renforcer les côtés de sa défense. Leonardo a donc fait du recrutement d’Achraf Hakimi sa grande priorité pour le poste de latéral droit cet été. Mais l’Inter Milan se montre inflexible et réclame absolument 80 millions d’euros pour son défenseur de 23 ans. Sur demande expresse du président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif du PSG a donc activé la piste Serge Aurier, un ancien de la maison.

Et cela tombe bien puisque selon le site britannique Football Insider, Leonardo se rapproche sérieusement de son objectif dans ce dossier puisqu’il est parvenu à trouver un accord contractuel avec l’arrière droit de Tottenham. Le dirigeant brésilien va maintenant tenter de trouver un terrain d’entente avec les Spurs afin de boucler cette affaire. De son côté, l’international ivoirien a récemment déclaré qu’il est prêt à signer son retour dans la capitale si l’occasion se présente à lui.

Serge Aurier ouvre la porte à un retour au PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Serge Aurier ne veut plus poursuivre avec Tottenham. Après quatre saisons en Premier League, l’ancien défenseur de Toulouse pense avoir fait le tour à Londres et compte profiter de ce mercato pour aller voir ailleurs.

« Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire. J'ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents (VV consulting, la société de Vadim Vasyliev), sont d'accord sur les conditions », a expliqué Aurier dans une interview accordée au quotidien sportif L’Équipe.

Concernant sa prochaine destination, l’ancien protégé de Mauricio Pochettino à Londres avoue qu’un retour au Paris SG n’est pas à exclure de ses plans d’avenir. Bien au contraire. « Après, on verra. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », a indiqué le joueur de 28 ans.

Affaire à suivre donc…