PSG : Composition surprise face au Stade Rennais ?? Les choix de Luis Enrique

Le PSG se déplace sur le terrain du Stade Rennais ce samedi après-midi, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez les compos probables de Luis Enrique et Habib Beye.

Stade Rennais – PSG : Désiré Doué en attaque ou au milieu ?

Ce samedi, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (1er) affronte le Stade Rennais (11e) au Roazhon Park, à 17 heures. Après sa défaite frustrante face à Liverpool en Ligue des Champions, mercredi soir, le PSG cherchera à rebondir à Rennes. Luis Enrique s’attend à un match difficile face à une équipe bretonne en pleine dynamique depuis son changement d’entraîneur et l’arrivée d’Habib Beye.

« Ils sont dans une très bonne dynamique avec quatre victoires et une seule défaite. Rennes, c’est toujours difficile. Ils sont motivés à nous battre. Il faut aller gagner, il n’y a aucun match facile lorsqu’on porte le maillot du PSG », a déclaré l’entraîneur parisien lors de sa conférence de presse de vendredi.

Luis Enrique pourrait donc procéder à quelques changements pour préserver ses cadres avant le match retour face aux Reds. Ainsi, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos et Vitinha pourraient être laissés au repos. En attaque, Ousmane Dembélé pourrait débuter sur le banc. Dans les buts, la titularisation de Donnarumma est incertaine. Le journal Le Parisien évoque la possibilité de voir Matvey Safonov débuter.

Lucas Hernandez est annoncé à gauche, tandis que Willian Pacho et Lucas Beraldo se disputent une place dans l’axe. À droite, L’Équipe mise sur Warren Zaïre-Emery, tandis que Le Parisien penche pour João Neves. Au milieu de terrain, Vitinha, peu sollicité avant PSG – Liverpool, devrait être reconduit en tant que sentinelle. Mayulu est pressenti pour occuper le poste de relayeur gauche.

Pour le poste de relayeur droit, les avis divergent : Le Parisien annonce Zaïre-Emery, tandis que L’Équipe privilégie Désiré Doué, qui effectue son retour dans sa région natale. Doué devrait être titulaire, mais pourrait également évoluer en tant qu’ailier gauche selon le journal régional. En attaque, Gonçalo Ramos est attendu à la pointe de l’attaque, et Kang-In Lee devrait occuper le côté droit. Le poste d’ailier gauche reste à pourvoir, avec Bradley Barcola et Désiré Doué comme options possibles.

Du côté de Rennes, la composition qui affrontera le PSG devrait s’articuler autour du 3-4-1-2 habituel des Bretons. La présence de Seko Fofana dans le onze de départ est incertaine. L’Équipe le place dans le double pivot de l’entrejeu, contrairement au Parisien. Jordan James, le titulaire au poste de numéro 6, sera associé à l’Ivoirien ou à Azor Matusiwa devant la défense.

La recrue Anthony Rouault devrait être alignée dans l’axe de la défense à trois, et Ludovic Blas pourrait évoluer en milieu axial ou dans la ligne des deux attaquants. Devant, Arnaud Kalimuendo et Mohamed Kader Meïté devraient être associés, à moins que Blas ne soit positionné plus haut. Dans ce cas, la recrue hivernale Ismaël Koné jouerait en numéro 10.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Samba

Défenseurs : Jacquet, Rouault, Brassier

Milieux : Assignon, James, Matusiwa/Fofana, Truffert

Attaquants : Blas – Meïté/Koné, Kalimuendo.

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma/Safonov

Défenseurs : Neves/Zaire-Emery, Pacho, Beraldo, Hernandez

Milieux : Doué, Vitinha, Lee

Attaquants : Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.