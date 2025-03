Mercato : Le PSG prêt à reformer le duo explosif Griezmann – Dembélé ?

Alors qu’Ousmane Dembélé brille de mille feux cette saison, le PSG envisagerait de l’associer à Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atlético Madrid, l’année prochaine. Explications.

Mercato : Le PSG tenter par un transfert d’Antoine Griezmann ?

Susceptible de quitter les rangs de l’Atlético Madrid à l’issue de la saison en cours, Antoine Griezmann attire l’attention de nombreux clubs, et pas seulement en Amérique. D’après les informations relayées ces dernières heures par le site Fichajes, le PSG envisagerait sérieusement un transfert de l’attaquant français lors du prochain mercato estival.

Les dirigeants parisiens apprécieraient énormément son profil de joueur technique, combatif et expérimenté. Son contrat avec le club madrilène expire en juin 2026, mais aucune prolongation ne pointe à l’horizon. De quoi attiser la convoitise du Paris SG, qui verrait en lui une recrue idéale pour renforcer son attaque la saison prochaine.

L’objectif de Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, serait de reformer le duo Ousmane Dembélé – Antoine Griezmann, qui a brillé en équipe de France. D’autant que les deux joueurs entretiennent d’excellentes relations. Et une arrivée de Grisou en Ligue 1 est d’autant plus envisageable que Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, ne s’opposerait pas forcément à un départ de son vice-capitaine.

Antoine Griezmann, une bonne affaire pour le Paris SG ?

À 33 ans, Antoine Griezmann affiche un niveau de performance impressionnant avec 16 buts et 7 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison. À un an de la fin de son contrat, le Champion du monde 2018 ne devrait pas être retenu par le club espagnol en cas d’offre raisonnable, estimée entre 20 et 25 millions d’euros.

Un prix jugé correct par le club espagnol, compte tenu de l’âge de l’ancien international français et de sa situation contractuelle. Si ce transfert se concrétise, ce serait un coup de maître pour le Paris SG, mais aussi pour la Ligue 1. Selon plusieurs sources, le club parisien étudie bien la possibilité d’un transfert de Griezmann afin de l’associer à Ousmane Dembélé. Affaire à suivre…