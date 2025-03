Mercato explosif : Le PSG vise un triple coup retentissant à l’AC Milan

En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG pourrait dépouiller l’AC Milan dans les mois à venir. Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, serait à l’affût pour un triple coup chez les Rossoneri.

Mercato : Le PSG prêt à rééditer l’exploit Ibrahimovic – Thiago Silva ?

Treize ans après avoir réussi l’exploit d’arracher en même temps Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva à l’AC Milan pour 65 millions d’euros, le PSG viserait un coup pareil dans les rangs du club italien dans les mois à venir. Comme à l’été 2012, Nasser Al-Khelaïfi voudrait une nouvelle fois profiter des difficultés financières du club lombard pour rééditer un scénario similaire lors du prochain mercato estival.

En effet, selon les informations du Corriere della sera, la nomination de Sergio Conceição sur le banc de l’AC Milan aurait provoqué des tensions. Plusieurs joueurs, dont Théo Hernandez et Rafael Leao, seraient poussés vers la sortie en raison de leur investissement jugé insuffisant.

Mike Maignan pourrait également être concerné. Bien qu’un accord de principe pour une prolongation ait été trouvé, les dirigeants milanais hésiteraient désormais à lui offrir un salaire de 5 millions d’euros annuels en raison de la situation financière du club. Une aubaine pour le Paris SG ?

Le Paris SG à l’affût pour Hernandez, Leao et Maignan ?

Le média italien révèle que les dirigeants du PSG suivent de très près l’évolution de la situation des trois joueurs de l’AC Milan. Mike Maignan, formé à Paris, pourrait revenir au club et prendre la place d’un Gianluigi Donnarumma de plus en plus contesté. Le latéral gauche Théo Hernandez serait un renfort de choix pour la défense parisienne et réaliserait enfin son rêve d’évoluer dans le même club que son aîné Lucas Hernandez.

L’international portugais Rafael Leao, ciblé depuis deux ans par Luis Campos, suscite l’intérêt de Luis Enrique, impressionné par ses récentes performances. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez est désormais évalué à 20-25 millions d’euros, contrairement aux 70 millions d’euros réclamés l’été passé.

La valeur de Rafael Leao est estimée à 60 millions d’euros, loin du montant de sa clause fixée à 150 millions d’euros. Mike Maignan est, lui, estimé à 35 millions d’euros. Le Paris SG pourrait donc signer un gros chèque pour recruter d’un seul coup les trois joueurs milanais.