Mercato ASSE : Un transfert à 3 M€ tourne au cauchemar à Saint-Etienne !

Recruté à trois millions d’euros par l’ASSE pendant le mercato estival, Igor Miladinovic évolue avec la réserve stéphanoise ces dernières semaines. Une preuve de plus de l’échec du mercato stéphanois cette saison.

Mercato : Igor Miladinovic, le flop à 3 M€ qui fait polémique à Saint-Etienne

Plusieurs observateurs ont souligné que l’ASSE avait commis une erreur de casting en recrutant Igor Miladinovic, en provenance du championnat serbe. Ce dernier n’a pas réussi à convaincre Olivier Dall’Oglio, qui ne l’a jamais titularisé avant son limogeage en décembre 2024. Le jeune milieu offensif ne figure pas non plus dans les plans d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Apparu à trois reprises en championnat en 2025 sous les ordres du technicien norvégien, il n’a disputé que des bouts de matchs en janvier, soit un total de 23 minutes.

Ces dernières semaines, Igor Miladinovic n’a pas été convoqué en Ligue 1. Il évolue désormais avec l’équipe réserve de l’ASSE en National 3.

ASSE : Expulsion express pour Miladinovic en N3, la descente aux enfers de la recrue !

D’ailleurs, Ouest-France rapporte qu’il a été exclu après seulement 15 secondes de jeu contre Chassieu Décines FC en N3, à la suite d’un coup de pied maladroit à la tête d’un adversaire. Le joueur de 21 ans risque une suspension de trois matchs.

Igor Miladinovic a pourtant été transféré du FK Cukaricki en Serbie pour trois millions d’euros en août 2024, et s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en juin 2028.

Cependant, il n’a pas réussi son adaptation au championnat de France et n’a pas non plus réussi à s’imposer dans l’équipe professionnelle stéphanoise. Quel gâchis pour un investissement aussi important !