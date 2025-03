De Zerbi en mission commando contre le PSG : Le groupe de l’OM

L’OM affronte le PSG ce dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de ce Classique, le club olympien a dévoilé le groupe retenu par Roberto De Zerbi.

OM – PSG : Le groupe de Roberto De Zerbi avec une absence majeure

Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour le déplacement crucial de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, ce dimanche soir, pour affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 26e journée du championnat.

Pour ce déplacement, qui s’annonce périlleux, l’entraîneur de l’OM va devoir composer avec de nombreuses absences, notamment Pierre-Emile Hojbjerg (blessé), Amir Murillo (blessé), Amine Harit (reprise), Robinio Vaz (réathlétisation), Faris Moumbagna (réathlétisation), Ruben Blanco (choix), Chancel Mbemba (choix).

Cependant, Derek Cornelius fait son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension. Remplaçant lors du dernier match contre le RC Lens au Vélodrome, Mason Greenwood traverse une période difficile à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais risque de nouveau d’être écarté lors du Classique contre le PSG. Pour Ludovic Ferro, il est fort probable que l’ancien joueur de Manchester United ne soit pas le premier choix de Roberto De Zerbi.

« Devant, le trio Nadir, Gouiri et Rabiot n’a jamais été séparé. Un mauvais signe pour Mason Greenwood, déjà remplaçant ? (…) Il pourrait une fois de plus débuter sur le banc de touche à Paris, sauf si De Zerbi a profité de la présence de supporters et de journalistes pour brouiller les pistes », précise le journaliste du quotidien régional Le Phocéen.

De son côté, le technicien italien a tenu à désamorcer toute polémique concernant l’implication de ses joueurs à l’entraînement. « Il n’y a aucun problème, ils ont eu un programme physique différent cette semaine, mais il n’y a pas d’embrouille. Tout le monde veut le bien de l’OM pour atteindre notre objectif. On est tous unis en allant au Parc des Princes dimanche, il n’y a pas d’individualités », a déclaré Roberto De Zerbi.

Le groupe de l’OM

Gardiens : Rulli, De Lange, Vermont

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Dedic, Garcia, Lirola, Merlin, Ramos

Milieux : Bakola, Bennacer, Kondogbia, Nadir, Rabiot, Rongier

Attaquants : Gouiri, Greenwood, Luis Henrique, Maupay, Rowe.