Liga : Le Real Madrid prêt à boycotter des matchs ? Le soutien qui peut tout changer

Le Real Madrid monte au créneau face à l’accumulation des matchs et le manque de récupération entre les rencontres. Alors que la polémique enfle en Liga, le club madrilène vient de recevoir un soutien de taille qui pourrait tout changer.

Le Real Madrid relance la polémique sur le temps de repos des joueurs

« S’il y a encore moins de 72 heures de repos, nous ne jouerons pas ». Le ton a été donné en conférence de presse par Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a exprimé son mécontentement après avoir affronté Villarreal dans des conditions qu’il juge désavantageuses. Avec moins de 72 heures de récupération entre deux matchs, les Madrilènes estiment que cette situation met leur effectif en difficulté, notamment sur le plan physique.

Le champion d’Espagne en titre sort notamment d’un huitième de finale de Ligue des Champions intense face à l’Atlético de Madrid, qui s’est même joué aux tirs au but. Cette dénonciation a immédiatement fait réagir le monde du football espagnol, et soulève un débat sur la gestion du calendrier en Liga. Face à cette polémique, l’Association espagnole des footballeurs (AFE) a pris position en faveur du club blanc de la capitale.

Dans un communiqué officiel, l’AFE a rappelé l’importance de respecter un minimum de 72 heures de repos entre deux matchs, conformément aux recommandations de la FIFPRO, l’organisation mondiale des joueurs. L’association souligne également que le Real Madrid n’est pas le seul club touché. La Real Sociedad, l’Athletic Club et le Real Betis ont également été contraints de jouer dans des conditions similaires cette semaine.

Cette prise de position pourrait changer la donne. Avec un appui syndical, le Real Madrid et d’autres clubs pourraient envisager des actions concrètes pour protester contre l’organisation du calendrier, allant jusqu’à un possible boycott de certaines rencontres. Une telle décision aurait un impact majeur sur la Liga et mettrait la pression sur les instances dirigeantes pour revoir la planification des matchs.