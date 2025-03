Montpellier-ASSE : Gasset accentue la pression sur l’AS Saint-Etienne

Le Montpellier HSC espère renouer avec la victoire face à l’ASSE dimanche, au stade de la Mosson. Jean-Louis Gasset maintient la pression sur les Verts, qui sont également sur une longue série sans victoire.

Montpellier HSC joue son avenir en Ligue 1 face à l’ASSE

L’ASSE et le Montpellier HSC, les deux derniers du championnat, s’affrontent dimanche à 17h15 dans un choc crucial pour le maintien. Les Stéphanois, avec une avance de 5 points, ne seront pas mathématiquement relégués en cas de défaite. Cependant, les Montpelliérains se retrouveraient en grande difficulté s’ils s’inclinent pour la 7e fois consécutive lors de cette 26e journée.

Conscient du danger qui plane sur le MHSC, son entraîneur Jean-Louis Gasset a sonné la révolte en conférence de presse. Il a exhorté ses joueurs à se surpasser et à disputer le match de leur vie, celui de la survie du club en Ligue 1, face à l’AS Saint-Etienne.

« Si nous ne répondons pas présent contre eux, c’est que nous n’avons rien à faire en Ligue 1 », a déclaré le coach de la Paillade pour galvaniser ses troupes.

Gasset : « L’AS Saint-Etienne aussi est dos au mur »

Dans la même optique, Jean-Louis Gasset a maintenu la pression sur les Verts, également dos au mur et en quête de victoire pour s’éloigner de la zone rouge.

« L’ASSE est l’adversaire qui nous précède immédiatement au classement, c’est donc une première balle de match pour nous. Je connais bien cet adversaire, et même si on parle de pression ici, je peux vous assurer qu’elle est également présente chez eux. Nous avons l’avantage de jouer à domicile, nous devons nous faire respecter et jouer avec une détermination sans faille », a insisté l’entraîneur du Montpellier HSC.

MHSC : Les supporters appelés à jouer leur rôle de 12e homme

En conclusion, Jean-Louis Gasset a appelé les supporters montpelliérains à jouer leur rôle de douzième homme, à l’image de ce qu’avaient réussi les supporters stéphanois à Geoffroy-Guichard lors du match aller perdu (1-0). « Aux supporters de nous soutenir et après on verra à la fin du match si on a fait tous ensemble le match qu’il faut », a-t-il lancé dans un vibrant appel.