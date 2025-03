Mercato OM : Paul Pogba à Marseille ? Une figure emblématique dit oui !

Paul Pogba pourrait-il rejoindre l’OM ? L’idée d’un transfert vers le club phocéen prend de l’ampleur, notamment grâce à l’avis d’une figure emblématique du club. Chris Waddle, ancien attaquant de Marseille, a récemment exprimé son soutien à une arrivée de l’international français à la Canebière.

Mercato OM : Chris Waddle donne son avis sur l’avenir de Paul Pogba

Dans un entretien accordé à 10bet, Chris Waddle, légende de l’OM des années 1990, a abordé l’avenir de Paul Pogba, libre de tout contrat depuis la rupture de son bail à la Juventus. Si un retour à Manchester United a été évoqué, Waddle estime que la Premier League n’est pas le championnat le plus adapté à Pogba.

Pour lui, le style de jeu de l’Angleterre, souvent rapide et physique, ne correspond pas au profil du milieu de terrain français. « C’est une situation difficile, il ne l’a jamais vraiment fait en Angleterre. Il a fait son apparition et il avait l’air à la hauteur, puis est allé en Italie. Je pense que ce type de football lui convient. Un peu plus lent, ce n’est pas d’un bout à l’autre, c’est plus patient », a-t-il déclaré.

Le mythique attaquant de l’OM va plus loin et voit plutôt Paul Pogba s’épanouir en France ou en Italie, en l’occurrence dans un club comme l’Olympique de Marseille. « La France, Marseille, serait un bon mouvement et évidemment la ligue italienne serait un bon mouvement pour lui. Je pense qu’il est mieux adapté à l’un de ces deux championnats », a-t-il ajouté.

Si l’OM parvient à recruter Paul Pogba, ce pourrait être un véritable coup pour le club. Après plusieurs années difficiles, le retour de Pogba en Ligue 1, notamment à Marseille, serait un événement majeur. De plus, l’OM, en quête de renouveau et de stabilité au milieu de terrain, pourrait trouver en l’international français un leader capable de faire franchir un nouveau cap à l’équipe.