Mercato OM : 30M€ sur la table pour Balerdi, Marseille va craquer !

Capitaine de l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi attise les convoitises sur le mercato. L’AS Roma, en quête d’un renfort défensif, et qui pourrait disposer d’une enveloppe de 30 millions d’euros, ferait de l’international argentin l’une de ses plus grandes priorités.

Mercato OM : Vers la fin de l’aventure pour Balerdi à Marseille ?

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a connu une montée en puissance progressive avant de s’imposer comme un pilier de la défense marseillaise. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, le défenseur argentin a même hérité du brassard de capitaine, symbolisant son importance dans le projet du club phocéen, avec 22 matchs de Ligue 1 à son actif cette saison.

Ses performances solides et son leadership lui ont valu une prolongation de contrat jusqu’en 2028, preuve que l’OM compte sur lui sur le long terme. Cependant, son niveau impressionnant ne passe pas inaperçu, et plusieurs clubs européens, dont l’Atlético de Madrid et Naples, surveillent son évolution avec attention. Mais pas que…

Selon Roma Express, la Roma a fait de Leonardo Balerdi une cible prioritaire pour renforcer sa défense cet été. Le club italien anticipe un possible départ d’Evan Ndicka, qui intéresse plusieurs formations de Premier League et pourrait être vendu pour environ 30 millions d’euros. Une somme que la Louve envisagerait de réinvestir directement sur un défenseur, sachant que le capitaine de l’OM est sa cible prioritaire.

Si Marseille occupe actuellement une place qualificative en Ligue des champions pour la saison prochaine, ce n’est pas le cas de la Roma, seulement 7e de Serie A. Un facteur qui pourrait toutefois peser lourd dans la décision du joueur en cas d’offre concrète. Malgré tout, l’intérêt romain prouve une fois de plus la cote grandissante de Balerdi sur le marché des transferts.

Marseille prêt à céder pour 30 millions d’euros ?

Du côté de l’OM, la tentation de céder à une belle offre ne devrait pas manquer. Pablo Longoria, toujours attentif aux opportunités du marché, pourrait réfléchir à une vente si un club venait à mettre 30 millions d’euros sur la table. Néanmoins, Roberto De Zerbi ne compte pas perdre son capitaine aussi facilement et devrait tout faire pour convaincre son joueur de rester. Reste à voir si la Roma passera réellement à l’action et si Balerdi sera tenté par un départ. Une chose est sûre : l’été risque d’être agité sur la Canebière.