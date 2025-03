Mercato OM : L’avenir de Balerdi en discussion, un rendez-vous clé !

Devenu un élément incontournable de la défense de l’OM, Leonardo Balerdi va prochainement discuter de son avenir avec ses dirigeants. Un rendez-vous crucial alors que l’Argentin suscite des convoitises et rêve du Mondial 2026.

Balerdi, une pièce maîtresse de l’OM

Arrivé à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi s’est progressivement imposé comme un cadre de la défense phocéenne. À 26 ans, l’international argentin continue de franchir des paliers, et s’affirme comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Sa régularité et sa combativité font de lui un élément essentiel du collectif marseillais.

Ses performances ne passent pas inaperçues, que ce soit auprès des observateurs ou du sélectionneur argentin, qui l’intègre progressivement dans le groupe de l’Albiceleste. Après cinq saisons à Marseille, le capitaine phocéen se retrouve à un tournant de sa carrière. Son contrat court encore, mais son avenir pourrait s’écrire ailleurs en fonction des opportunités qui se présenteront cet été.

Si la priorité immédiate reste la course à l’Europe, l’OM et l’entourage du défenseur central ont prévu de se réunir prochainement pour clarifier sa situation. L’objectif ? Faire le point sur ses envies et sur celles du club. Roberto De Zerbi, qui apprécie particulièrement le joueur, souhaite le conserver.

Mais la direction marseillaise ne veut pas retenir un joueur contre son gré. Ce rendez-vous permettra donc de savoir si l’Argentin envisage de poursuivre son aventure avec l’OM ou s’il est ouvert à un départ vers un club plus ambitieux sur la scène européenne. Au-delà de son club, Balerdi a un objectif majeur : la Coupe du Monde 2026.

Il sait qu’une place dans le groupe argentin se gagne avec des performances solides en club. Son choix de carrière sera donc déterminant pour assurer sa présence au prochain Mondial, qui pourrait être le dernier de Lionel Messi.