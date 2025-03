Mercato : Le PSG tient le nouveau Mbappé, contrat XXL en vue

Si le PSG n’a pas remplacé Kylian Mbappé après son départ libre au Real Madrid l’été passé, Luis Enrique a dans son effectif un jeune crack qui tend à faire oublier le capitaine de l’équipe de France. Si bien que les dirigeants parisiens s’activent déjà pour le blinder.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour garder sa révélation

Si Kylian Mbappé n’a pas été remplacé par une nouvelle star de son calibre, le PSG a toutefois misé sur de jeunes talents prometteurs. Parmi eux, Bradley Barcola, recruté à l’OL pour 50 millions d’euros en août 2023, fait des étincelles. Sur son côté gauche, le milieu offensif français s’impose et devient un élément incontournable de Luis Enrique, capable de briller sur la scène européenne.

Lisez aussi : PSG Mercato : Une offre étourdissante tombe pour Bradley Barcola

À voir Coup de théâtre à l’OM : Leonardo Balerdi dit oui à la Roma

Auteur de 18 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, Bradley Barcola fait déjà des envieux à l’étranger. Si en Europe des clubs comme Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United et le Bayern Munich suivent régulièrement ses prestations, une offre démentielle en provenance d’Arabie Saoudite pourrait bien bouleverser son avenir, à en croire Le 10 Sport.

Lisez aussi : PSG Mercato : Bradley Barcola lance déjà un défi à Khvicha Kvaratskhelia

En effet, le portail sportif révèle que les représentants de Barcola auraient récemment été approchés par des émissaires saoudiens, avec des chiffres vertigineux évoqués. Si le nom du club n’a pas fuité, l’Arabie Saoudite semble déterminée à frapper un grand coup en attirant le jeune international français. Face à cette menace, la direction du PSG aurait pris les devants pour verrouiller le natif de Lyon.

Discussions en cours Barcola et le Paris SG

Conscient du potentiel de son jeune attaquant, le PSG a rapidement réagi. Des discussions sont en cours pour une prolongation de contrat, et plusieurs rendez-vous sont déjà programmés. Le club parisien peut également compter sur la volonté de Barcola, qui n’envisage pas de quitter l’Europe et ambitionne de s’imposer durablement à Paris, avant de viser encore plus haut. Le site Le 10 Sport affirme que Nasser Al-Khelaïfi est prêt à sortir le chéquier pour s’assurer de l’avenir de son nouveau Mbappé.

À voir Après Kvaratskhelia, le PSG prépare l’arrivée de Victor Osimhen

Lisez aussi : Stade Brestois : Éric Roy s’interroge sur la faute non sifflée sur Bradley Barcola

« À 22 ans, Bradley Barcola est heureux et épanoui à Paris. Pas vraiment enclin à envisager un départ, encore moins vers l’Arabie saoudite, il a vu ses représentants entamer des discussions avec les dirigeants parisiens ces dernières semaines. Objectif : construire les bases d’un nouveau contrat avec le PSG. Plusieurs rendez-vous sont déjà fixés pour faire avancer concrètement cette prolongation de contrat, qui a de grandes chances d’aboutir prochainement », explique le média francilien. Pour rappel, Bradley Barcola est actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.